Турция укрепляет статус безопасной гавани для российских инвесторов в недвижимость

Благодаря мощной инфраструктуре, надежным правовым гарантиям, развитой транспортной сети и высокому уровню жизни, Турция входит в число безопасных инвестиционных направлений на рынке недвижимости, пользующихся особым спросом у российских инвесторов.
Как заявили в Турецко-российском деловом совете при Совете внешнеэкономических связей Турции (DEİK), состоялся вебинар на тему «Новая безопасная гавань: положение турецкого сектора недвижимости в свете региональных изменений».
Посол Турции в Москве Танжу Билгич в ходе мероприятия рассказал о преимуществах Турции с точки зрения инвестиций.
«После событий в Персидском заливе Турция может стать еще более сильной альтернативной инвестиционной площадкой для российских инвесторов. Благодаря своему климату, разветвленной транспортной сети, надежной и прозрачной системе регистрации недвижимости, развитой инфраструктуре и современным городам, высокому потенциалу арендного дохода и культурной близости Турция сохраняет свою привлекательность для российских граждан», - сказал глава дипломатической миссии.
Билгич также отметил, что россияне занимают первое место среди иностранцев, приобретающих жилье в Турции. По словам посла, турецкие сериалы способствуют росту интереса к рынку недвижимости
Посол выразил уверенность, что при более активном продвижении инвестиционных возможностей Турции на российском рынке интерес со стороны инвесторов может значительно возрасти.
Председатель Турецко-российского делового совета при DEİK Иззет Экмекчибаши, в свою очередь, отметил, что напряженность между США и Ираном, а также события вокруг Ормузского пролива вновь показали определяющую роль геополитических рисков в инвестиционных решениях. По его словам, в условиях неопределенности возрастает значение безопасных и стабильных инвестиционных направлений.
Он подчеркнул, что Турция является страной, принимающей наибольшее число туристов из России, что положительно сказывается на инвестициях в недвижимость.
«Последние события в регионе Персидского залива вновь сделали Турцию одним из надежных инвестиционных направлений. Правовая инфраструктура, развитая транспортная сеть, экосистема недвижимости и качество жизни, которые предлагает Турция, приобретают все большее значение в процессе принятия решений международными инвесторами», — заявил Экмекчибаши.
Председатель правления турецкой Ассоциации инвесторов в недвижимость (GYODER) Нешеджан Чекиджи отметил, что при принятии инвестиционных решений теперь определяющую роль играет не только доходность, но и доверие.
Инвесторы все больше сосредотачиваются на таких критериях, как правовая защищенность, глубина рынка, ликвидность, доступность и качество жизни, привлек внимание глава ассоциации.
Он подчеркнул, что благодаря устойчивому внутреннему спросу, широкому разнообразию предложения и способности генерировать долгосрочную стоимость Турция обладает статусом надежной гавани для инвесторов.
Чекиджи добавил, что идет работа над снятием барьеров в вопросах устойчивости, стоимости земли, финансирования и доступного жилья, а также над развитием международных инвестиционных инструментов.
По его словам, сотрудничество между Турцией и Россией не должно ограничиваться только индивидуальными инвестициями в жилье, поскольку существует значительный потенциал для взаимодействия в области туристической и гостиничной недвижимости, логистических объектов, студенческих общежитий, медицинских центров и центров для престарелых, центров обработки данных, коммерческой недвижимости и проектов городской реновации.
Член исполнительного совета Ассоциации застройщиков и инвесторов в жилищное строительство (KONUTDER) и GYODER Зафер Байсал, в свою очередь, отметил, что программы получения гражданства не являются единственным определяющим фактором для иностранных инвесторов. На первый план, по его словам, выходят доверие, качество жизни, удачное расположение, доход от аренды и ликвидность.
Он подчеркнул, что для россиян Турция является воротами в Черное и Средиземное моря, мостом в Европу, а также безопасной гаванью, предлагающей высокое качество жизни. «Сегодня международные инвесторы гонятся не за паспортом, а бегут от неопределенности. Турция будет получать все большую долю глобального капитала в той мере, в какой сможет одновременно предлагать доверие, качество жизни и инвестиционные возможности», — заявил Байсал.
Председатель Комиссии по инвестициям в недвижимость Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям Екатерина Авдеева сообщила, что интерес российских инвесторов к Турции с начала года вырос примерно на 20%.
По ее словам, наиболее предпочтительными регионами для российских инвесторов являются Стамбул, Анталья, Мерсин и Бодрум, при этом интерес российских граждан к крупным городам и туристическим центрам сохраняется.
«Турция продолжает входить в число наиболее предпочитаемых стран для российских инвесторов благодаря доступным ценам, развитой инфраструктуре, высокому туристическому потенциалу и надежной правовой базе. У инвесторов теперь в приоритете не ценовые преимущества, а правовая защищенность, прозрачность и долгосрочная сохранность капитала. Турция обеспечивает все условия для иностранных инвесторов — как с точки зрения законодательства и инвестиционной среды, так и с точки зрения транспортной доступности», — добавила Авдеева.
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