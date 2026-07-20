Турция укрепляет статус безопасной гавани для российских инвесторов в недвижимость Состоялся вебинар на тему «Новая безопасная гавань: положение турецкого сектора недвижимости в свете региональных изменений»

Благодаря мощной инфраструктуре, надежным правовым гарантиям, развитой транспортной сети и высокому уровню жизни, Турция входит в число безопасных инвестиционных направлений на рынке недвижимости, пользующихся особым спросом у российских инвесторов.

Как заявили в Турецко-российском деловом совете при Совете внешнеэкономических связей Турции (DEİK), состоялся вебинар на тему «Новая безопасная гавань: положение турецкого сектора недвижимости в свете региональных изменений».

Посол Турции в Москве Танжу Билгич в ходе мероприятия рассказал о преимуществах Турции с точки зрения инвестиций.



«После событий в Персидском заливе Турция может стать еще более сильной альтернативной инвестиционной площадкой для российских инвесторов. Благодаря своему климату, разветвленной транспортной сети, надежной и прозрачной системе регистрации недвижимости, развитой инфраструктуре и современным городам, высокому потенциалу арендного дохода и культурной близости Турция сохраняет свою привлекательность для российских граждан», - сказал глава дипломатической миссии.

Билгич также отметил, что россияне занимают первое место среди иностранцев, приобретающих жилье в Турции. По словам посла, турецкие сериалы способствуют росту интереса к рынку недвижимости

Посол выразил уверенность, что при более активном продвижении инвестиционных возможностей Турции на российском рынке интерес со стороны инвесторов может значительно возрасти.

Турция вновь стала одним из безопасных инвестиционных направлений

Председатель Турецко-российского делового совета при DEİK Иззет Экмекчибаши, в свою очередь, отметил, что напряженность между США и Ираном, а также события вокруг Ормузского пролива вновь показали определяющую роль геополитических рисков в инвестиционных решениях. По его словам, в условиях неопределенности возрастает значение безопасных и стабильных инвестиционных направлений.

Он подчеркнул, что Турция является страной, принимающей наибольшее число туристов из России, что положительно сказывается на инвестициях в недвижимость.

«Последние события в регионе Персидского залива вновь сделали Турцию одним из надежных инвестиционных направлений. Правовая инфраструктура, развитая транспортная сеть, экосистема недвижимости и качество жизни, которые предлагает Турция, приобретают все большее значение в процессе принятия решений международными инвесторами», — заявил Экмекчибаши.

Фактор доверия в инвестиционных решениях

Председатель правления турецкой Ассоциации инвесторов в недвижимость (GYODER) Нешеджан Чекиджи отметил, что при принятии инвестиционных решений теперь определяющую роль играет не только доходность, но и доверие.

Инвесторы все больше сосредотачиваются на таких критериях, как правовая защищенность, глубина рынка, ликвидность, доступность и качество жизни, привлек внимание глава ассоциации.

Он подчеркнул, что благодаря устойчивому внутреннему спросу, широкому разнообразию предложения и способности генерировать долгосрочную стоимость Турция обладает статусом надежной гавани для инвесторов.

Чекиджи добавил, что идет работа над снятием барьеров в вопросах устойчивости, стоимости земли, финансирования и доступного жилья, а также над развитием международных инвестиционных инструментов.

По его словам, сотрудничество между Турцией и Россией не должно ограничиваться только индивидуальными инвестициями в жилье, поскольку существует значительный потенциал для взаимодействия в области туристической и гостиничной недвижимости, логистических объектов, студенческих общежитий, медицинских центров и центров для престарелых, центров обработки данных, коммерческой недвижимости и проектов городской реновации.

Член исполнительного совета Ассоциации застройщиков и инвесторов в жилищное строительство (KONUTDER) и GYODER Зафер Байсал, в свою очередь, отметил, что программы получения гражданства не являются единственным определяющим фактором для иностранных инвесторов. На первый план, по его словам, выходят доверие, качество жизни, удачное расположение, доход от аренды и ликвидность.

Он подчеркнул, что для россиян Турция является воротами в Черное и Средиземное моря, мостом в Европу, а также безопасной гаванью, предлагающей высокое качество жизни. «Сегодня международные инвесторы гонятся не за паспортом, а бегут от неопределенности. Турция будет получать все большую долю глобального капитала в той мере, в какой сможет одновременно предлагать доверие, качество жизни и инвестиционные возможности», — заявил Байсал.

Интерес россиян к крупным городам и туристическим центрам сохраняется

Председатель Комиссии по инвестициям в недвижимость Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям Екатерина Авдеева сообщила, что интерес российских инвесторов к Турции с начала года вырос примерно на 20%.

По ее словам, наиболее предпочтительными регионами для российских инвесторов являются Стамбул, Анталья, Мерсин и Бодрум, при этом интерес российских граждан к крупным городам и туристическим центрам сохраняется.

«Турция продолжает входить в число наиболее предпочитаемых стран для российских инвесторов благодаря доступным ценам, развитой инфраструктуре, высокому туристическому потенциалу и надежной правовой базе. У инвесторов теперь в приоритете не ценовые преимущества, а правовая защищенность, прозрачность и долгосрочная сохранность капитала. Турция обеспечивает все условия для иностранных инвесторов — как с точки зрения законодательства и инвестиционной среды, так и с точки зрения транспортной доступности», — добавила Авдеева.

