Турция среди мировых лидеров по росту числа иностранных туристов

В 2019-2025 годах число посетивших Турцию иностранных туристов выросло на 21%. Тем самым, страна заняла четвертое место среди государства с наиболее высокими темпами роста этого показателя.

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Туристические тенденции и политика 2026», в 2025 году число международных туристических прибытий в страны ОЭСР выросло на 3,4% по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордных 847 млн.

В 2019-2025 годах наибольший рост числа иностранных туристов зафиксирован в Японии - на 34%. Далее следуют Норвегия (28%) и Дания (22%). Турция с показателем 21% заняла четвертое место, превысив допандемийный уровень.

В докладе отмечается, что на глобальный туристический сектор продолжают влиять конфликты на Ближнем Востоке, геополитическая напряженность, изменение туристических предпочтений и экстремальные погодные явления. На фоне опасений по поводу безопасности, роста цен и возможных отмен поездок туристы все чаще могут отдавать предпочтение более знакомым и доступным направлениям, а также более коротким путешествиям.

Турция располагает устойчивой туристической экосистемой

Председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая в беседе с «Анадолу» отметил, что успех в туризме определяется не только темпами роста, но и способностью отрасли противостоять кризисам.

По его словам, Турция располагает прочной туристической экосистемой, которая успешно справлялась с различными глобальными и региональными кризисами. Ключевую роль в этом сыграли накопленный опыт туристических агентств и других участников отрасли. «От диверсификации рынков и развития альтернативных направлений до формирования новых продуктов и оперативной адаптации к меняющимся запросам туристов - туристические агентства являются одними из самых динамичных участников турецкой туристической отрасли», - отметил Баглыкая.

Глава TÜRSAB акцентировал, что последующие этапы развития туризма в Турции должны предусматривать расширение географии туристических потоков и развитие отрасли на протяжении всего года.

По его словам, развитие культурного, гастрономического, медицинского, конгрессно-выставочного, спортивного, религиозного, круизного, гольфового, природного и сельского туризма позволит увеличить объем расходуемых туристами средств и обеспечить круглогодичный поток посетителей.

Собеседник агентства отметил, что для достижения цели по увеличению доходов от туризма до 100 млрд долларов Турции необходимо делать акцент не только на количестве туристов, но и на качестве туристического сервиса, продолжительности пребывания и создаваемой для экономики добавленной стоимости.

Особое внимание, по его словам, следует уделить круизному туризму, который отличается высоким уровнем расходов на одного туриста. Баглыкая также отметил, что дополнительным конкурентным преимуществом Турции является развитая авиационная инфраструктура.

«Если нам удастся более эффективно интегрировать развитую инфраструктуру авиасообщения с нашими круизными портами, то мы сможем значительно увеличить потенциал Турции в качестве страны базирования круизных маршрутов», - резюмировал глава TÜRSAB.