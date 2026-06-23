Турция сохраняет статус самого популярного зарубежного направления для летнего отдыха россиян Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует сохранение высокого спроса на Турцию в летний сезон

Интерес российских туристов к Турции, остающийся стабильно высоким на протяжении многих лет, в текущем году, по прогнозам, не ослабнет.

Как сообщило «Анадолу» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР), бронирования зарубежных туров из России на лето 2026 года по состоянию на конец мая выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Турция занимает первое место с долей 57% в бронированиях на летний сезон.

Бронирования в Турцию на лето 2026 года в годовом выражении выросли на 5%, и Турция уверенно сохраняет лидерство в предпочтениях российских туристов при выборе зарубежного отдыха.

В АТОР отметили, что Турция лидирует в списках продаж всех крупных российских туроператоров и в сводных данных выделяется как ведущее направление туризма в летнем сезоне.

По оценкам ассоциации, в период с июня по август Турцию, включая Анталью, Стамбул и побережье Эгейского моря, посетят от 2,9 до 3 млн российских туристов. При этом, основной объем спроса на зарубежный летний отдых из России по-прежнему приходится на пляжный туризм.

Согласно данным АТОР, на лето 2026 года от 95% до 97% спроса на зарубежные туры из России составляют пляжные направления. Эта картина наглядно демонстрирует преимущества Турции, которая располагает развитой курортной инфраструктурой в Анталье, на побережье Эгейского моря и в Стамбуле.

Продажи на июнь также подтверждают сильные позиции Турции. В поисковых запросах российских туристов на июнь 2026 года Турция лидирует с долей 49,7%, а в продажах — с долей 39,4%.

Кризис в Персидском заливе перенаправляет поток российских туристов в Турцию

Сохранению интереса к Турции также способствует ослабление альтернативных рынков из-за кризиса в регионе Персидского залива.

В анализе июньских продаж АТОР отмечается, что в июне 2025 года на ОАЭ приходилось 7% продаж, тогда как в текущем месяце они выбыли из списка из-за кризиса на Ближнем Востоке и ограничений на продажу туров. Образовавшаяся после выбытия ОАЭ ниша распределилась между другими направлениями, при этом доля Турции в продажах на июнь 2026 года выросла с 37,2% в июне прошлого года до 39,4%.

АТОР указывает, что с долей, превышающей 39% в июньских продажах, Турция является «безусловным лидером», и значительная часть роста доли связана с приостановкой продаж в ОАЭ.

На фоне ограничений для стран Персидского залива российские туристы все чаще выбирают Турцию, а также Египет, Вьетнам и Китай.

Ситуация в Европе усиливает позиции Турции

События в Европе также входят в число факторов, поддерживающих сильные позиции Турции. Согласно анализу АТОР, основанному на данных Еврокомиссии, в 2025 году доля отказов в шенгенских визах российским гражданам снизилась до 6,3%, при этом доля многократных виз сократилась с 41,3% до 28,4%. Туроператоры в своих оценках, предоставленных АТОР, отмечают, что с прошлой осени количество многократных шенгенских виз, выдаваемых клиентам, сократилось более чем на 90%.

Примерно три четверти российских туристов теперь получают визы, действительные только на даты поездки, что снижает временную и планировочную гибкость европейских отпусков.

Автоматизированная система въезда-выезда, внедренная Европейским союзом на шенгенских границах, также стала дополнительным контрольным элементом в европейских планах российских туристов. Новые европейские правила делают Турцию, предлагающую безвизовый въезд и обширную сеть прямых рейсов, более предсказуемым вариантом для российских туристов.

Кроме того, обострение геополитической напряженности между Европой и Россией после начала российско-украинского конфликта продолжает влиять на планы российских туристов в отношении Европы.

Турция - излюбленное направление отдыха у российских туристов

Россия на протяжении многих лет входит в число важнейших туристических рынков для Турции. Интенсивное авиасообщение между двумя странами, безвизовый режим и высокая узнаваемость Турции среди российских туристов поддерживают устойчивость спроса.

Анталья остается главным выбором российских туристов, особенно для пляжного отдыха, тогда как Стамбул наращивает свою значимость на российском рынке в сфере культурного туризма, шопинга и транзитных поездок. Побережье Эгейского моря, хотя и имеет более скромную долю по сравнению с Антальей, также входит в число регионов, вызывающих интерес у российских туристов.

Сильные позиции Турции на российском рынке сохраняются несмотря на периодические колебания, вызванные пандемией, ограничениями на полеты и геополитическими событиями последних лет. Турция традиционно входит в число самых посещаемых зарубежных направлений среди российских туристов.

