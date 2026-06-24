Турция остается одним из главных направлений для туристов из Германии благодаря качественным и широким возможностям для отдыха - Альбин Лойдль

Турция сохраняет статус одного из ключевых направлений для туристов из Германии Турция остается одним из главных направлений для туристов из Германии благодаря качественным и широким возможностям для отдыха - Альбин Лойдль

Несмотря на глобальные геополитические риски и меняющуюся динамику рынка, Турция продолжает оставаться незаменимым центром притяжения для немецких туристов. Об этом заявил Президент Немецкой ассоциации туристических агентств (DRV) Альбин Лойдль.

Лойдль ответил на вопросы «Анадолу» на летнем приеме, организованном в посольстве Турции в Берлине.

Оценивая ход летнего сезона 2026 года, особенности бюджета немецких отдыхающих и долю Турции на туристическом рынке, Лойдль подчеркнул, что, несмотря на глобальные геополитические риски и изменения рыночной конъюнктуры, Турция сохраняет статус одного из ключевых направлений для туристов из Германии.

По его словам, летний сезон начался очень успешно и уверенно. До конца февраля все показатели демонстрировали положительную динамику, однако в начале марта из-за влияния войны на Ближнем Востоке в бронированиях наблюдался временный спад продолжительностью от четырех до восьми недель.

Лойдль отметил, что в последние недели на рынке вновь сформировались крайне оптимистичные ожидания. По его словам, в ближайшие недели деловая активность может заметно ускориться за счет спроса на туры в последнюю минуту, а впереди отрасль ожидает успешный летний сезон.

Напомнив, что в докладах, опубликованных в первые месяцы года, Турция вновь называлась ведущим направлением для немецких туристов, Лойдль заявил, что эта ситуация не изменилась.

Он также напомнил, что в прошлом году Турция была летним направлением номер один на немецком рынке. По словам Лойдля, все прогнозы указывают на то, что в летнем сезоне 2026 года это лидерство будет сохранено, а итоговые показатели сезона внушают оптимизм.

Несмотря на кризисы, немцы не сокращают отпускной бюджет

Говоря о событиях на Ближнем Востоке, атмосфере войны и росте расходов на энергию, которые оказывают давление на бюджеты домохозяйств, Альбин Лойдль отметил, что немецкие граждане, несмотря на это, не отказываются от желания отдыхать.

По его словам, на протяжении десятилетий немцы стабильно направляют от 6 до 8 % своего чистого дохода на отпускные расходы. Лойдль подчеркнул, что такая устойчивая картина является положительным сигналом на ближайшие месяцы и годы, выразив уверенность, что объем бронирований достигнет уровня прошлого года.

Перечисляя ожидания немецких туристов от мест отдыха, Лойдль обратил внимание на качество объектов размещения в Турции.

«Когда немцы приезжают в ту или иную страну, они прежде всего ищут красивые пляжи, отличную инфраструктуру в отелях и высокий уровень оснащения. Все это в Турции представлено на исключительном уровне. Турция располагает превосходными гостиничными комплексами формата «все включено», которые управляются крайне успешно», - сказал он.

Глава DRV отметил, что немецкие отдыхающие не хотят ограничиваться пребыванием только на территории отеля. По его словам, они также придают большое значение культурным экскурсиям и активному отдыху на природе, и в этом отношении Турция также занимает сильные позиции.

Рекомендации представителям отрасли

Лойдль также дал рекомендации представителям отрасли по дальнейшему усилению привлекательности Турции для немецких туристов, подчеркнув важность баланса между ценой и качеством.

Он отметил, что немцы всегда ищут наиболее выгодный и подходящий для своего бюджета вариант, напомнив, что Турция находится в условиях очень сильной конкуренции на европейском рынке.

Подчеркнув чувствительность немецкого рынка к колебаниям цен, Лойдль отметил, что при сохранении сбалансированной бюджетной и ценовой политики турецкие отельеры смогут привлечь значительно больше гостей из Германии.

Лойдль также заявил, что молодым людям не следует воспринимать туризм только как пляжный отдых или развлечение. Он посоветовал молодым туристам выходить за пределы отелей, заниматься спортом и открывать для себя такие уникальные исторические города, как Стамбул.

По его словам, туризм - это не только отдых и развлечения, но и процесс обучения, знакомства с природой и расширения кругозора. Именно такое видение, как отметил Лойдль, приносит человеку настоящее удовлетворение.

Альбин Лойдль добавил, что верит в дальнейшее укрепление давних и прочных связей между туристическими отраслями Германии и Турции. По его словам, во время визита в Анкару на прошлой неделе он получил очень четкие и позитивные сигналы о том, что эти крепкие дружеские связи сохранятся и в будущем.