Турция создала чрезвычайно благоприятную среду для инвесторов - Даглыоглу Глава Офиса по инвестициям и финансам при администрации президента Турции выступил на турецко-бельгийском деловом форуме

Турция упрощает реализацию международных инвестиционных проектов в стране.

Об этом глава Офиса по инвестициям и финансам при администрации президента Турции Ахмет Бурак Даглыоглу заявил в ходе выступления на турецко-бельгийском деловом форуме, организованном Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).



В работе форума приняли участие глава Минторга Турции Омер Болат, председатель DEİK Наил Олпак, а также прибывшая накануне в турецкий мегаполис с экономической миссией делегация из Бельгии во главе с королевой Матильдой.

Даглыоглу привлек внимание к тому, что Турция с 2003 года неуклонно продолжает реализацию реформ. По его словам, каждые 18–24 месяца разрабатывается новый план по реформам с учетом обратной связи от частного сектора.

Он отметил, что на сегодняшний день в Турции работают более 700 бельгийских компаний, общий объем инвестиций которых с 2003 года превышает 8 млрд долларов.

Даглыоглу указал на то, что Турция обладает устойчивой и быстрорастущей экономикой. «Среднегодовой совокупный темп роста экономики Турции с 2003 года составляет 5,3%. Турция устойчива, потому что она была одной из стран, наименее пострадавших во время глобальных экономических потрясений», - пояснил глава Офиса по инвестициям и финансам.

Он подчеркнул, что Турция предлагает чрезвычайно благоприятный для бизнеса инвестиционный климат.

«Турция стала региональным хабом»

Ахмет Бурак Даглыоглу отметил наличие в Турции квалифицированных человеческих ресурсов, подчеркнув, что сильная демографическая структура и молодое образованное население дают стране большое преимущество.

Турция расположена на стыке трех континентов и благодаря политике президента Эрдогана сегодня является региональным хабом и стремимся стать глобальной экономической державой.

Для достижения этих целей всего две недели назад президент Эрдоган объявил новый пакет поддержки, включающий финансовые и нефинансовые стимулы, добавил глава инвестиционного офиса.

«Турция и Бельгия — две взаимодополняющие экономики в разных сферах»

Председатель DEİK Наил Олпак, в свою очередь, отметил, что экономики Турции и Бельгии взаимодополняют друг друга в различных областях.

Олпак обратил внимание на то, что, с одной стороны, Бельгия обладает глобальным влиянием в различных отраслях, а с другой — Турция представляет собой одну из крупнейших экономик, а также производственный и исследовательский центр, расположенный между Западной Европой и Китаем.

«Я хотел бы особо выделить четыре сферы. Первая — это инвестиции. Мы приглашаем бельгийские компании рассматривать Турцию как производственную базу и платформу для совместных предприятий», — сказал Олпак.

Во-вторых, по его словам, большое значение имеет «зеленая» трансформация. Олпак подчеркнул, что компетенция Бельгии в области устойчивого развития и быстрорастущий сектор возобновляемой энергетики Турции могут эффективно сочетаться.

Третья область — технологии и инновации, оборонная и космическая промышленность, последняя — логистика, сказал глава DEİK. «Мы все видим, что сегодня единственной определенностью является неопределенность, и это то, что бизнес совершенно не любит. Сегодня подход к свободной торговле трансформировался, и речь идет уже не только об экономических блоках, но и о политических. Убеждены, что в этой новой атмосфере процесс партнерства между Турцией и ЕС, длящийся более 60 лет, необходимо переосмыслить и подойти к нему с совершенно новой точки зрения», - сказал он.

Олпак подчеркнул важность более глубокой интеграции Турции с ЕС. Он напомнил, что в конце января DEİK опубликовал в Financial Times открытое письмо, адресованное лидерам Европарламента, Европейского совета и Еврокомиссии.

В тех же целях, по словам Олпака, в прошлую пятницу, по случаю Дня Европы, он и председатели 26 деловых советов в странах-членах ЕС опубликовали открытое письмо в газете De Tijd. «Наше послание предельно ясно: турецкое деловое сообщество решительно поддерживает европейский путь Турции», — заявил Олпак.

Он также подчеркнул, что именно Бельгия, как страна-основательница ЕС и близкая к Брюсселю, должна содействовать этим усилиям. «Мы рассчитываем на вашу поддержку и ваш голос. Также хочу пригласить всех участников на следующий Саммит бизнеса ЕС-Турция, который мы проведем 13 октября во дворце Эгмонт совместно с European Business Summit»,- добавил он.

Рене Брандерс: сегодня в Турции находятся представители не менее 200 компаний

Почетный председатель Федерации бельгийских компаний (FEB) Рене Брандерс заявил, что в составе делегации в Турцию прибыли не менее 400 бельгийских делегатов, представляющих 200 компаний.

По его словам, многие из этих компаний работают в высокотехнологичных секторах, включая химическую промышленность, науки о жизни, автомобилестроение, оборону, космос, пищевую промышленность, текстиль и даже мебельную отрасль.

Брандерс подчеркнул, что Турция является важным экономическим партнером для Бельгии. «Наши двусторонние экономические отношения имеют давнюю и прочную историю. Бельгийские компании инвестировали в вашу страну значительные средства», - отметил он.

Почетный председатель FEB также добавил, что турецкие компании, в свою очередь, выбирают Бельгию в качестве основной инвестиционной платформы в центре Европы.

