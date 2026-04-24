Турция нарастила поставки мандаринов в Ирак и лимонов в Россию

Турция в январе–марте 2026 года направила наибольшие объемы мандаринов в Ирак, а лимонов - в Россия. Об этом свидетельствуют данные, собранные корреспондентом «Анадолу» на основе статистики союза Средиземноморских экспортеров.

Рост экспорта и валютной выручки

В первом квартале сектор цитрусовых обеспечил поставки на внешние рынки в объеме 638 тыс. 442 тонн продукции. Общая валютная выручка составила 697 млн 678 тыс. 706 долларов.

Лидером по экспорту стала мандариновая продукция - 434 млн 449 тыс. 879 долларов. На втором месте - лимоны с показателем 142 млн 828 тыс. 519 долларов.

Основные рынки: Ирак и Россия

Крупнейшим рынком сбыта мандаринов стал Ирак. В эту страну было поставлено 62 тыс. 403 тонны продукции на сумму 146 млн 192 тыс. 416 долларов.

Далее среди основных направлений экспорта мандаринов следуют Россия (136 млн 694 тыс. 904 доллара), Польша (23 млн 954 тыс. 960 долларов), Украина (23 млн 857 тыс. 925 долларов) и Сербия (10 млн 884 тыс. 554 доллара).

В сегменте лимонов лидером стала Россия - туда было экспортировано 32 тыс. 783 тонны на сумму 46 млн 468 тыс. 358 долларов.

В пятерку крупнейших рынков также вошли Ирак (42 млн 719 тыс. 375 долларов), Румыния (9 млн 53 тыс. долларов), Сербия (7 млн 813 тыс. 134 доллара) и Украина (5 млн 611 тыс. 807 долларов).

Оценка отрасли

Заместитель председателя Национального совета по цитрусовым Кемаль Качмаз отметил рост международного спроса на турецкую продукцию.

По его словам, в отрасли продолжается работа по обеспечению устойчивого производства, повышению стандартов качества и развитию брендов.

«Эти шаги позволят укрепить позиции Турции на глобальном рынке цитрусовых», - подчеркнул он.

Качмаз добавил, что экспортная стратегия направлена на расширение географии поставок, при этом учитываются потребительские предпочтения стран-импортеров.

Он отметил, что в России традиционно высок спрос на лимоны, тогда как в Ираке предпочтение отдают легко очищаемым фруктам, таким как мандарины. Также он подчеркнул преимущества географической близости и развитой логистической инфраструктуры Турции, что обеспечивает конкурентоспособность продукции на внешних рынках.