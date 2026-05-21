Турция и Нигерия нацелены на долгосрочное сотрудничество в области энергетики и природных ресурсов Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности

Между Турцией и Нигерией подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции в четверг, 21 мая.

Глава ведомства Алпарслан Байрактар встретился с министром развития твердых полезных ископаемых Нигерии Оладеле Генри Алаке, который прибыл в Турцию в рамках 2-го Стамбульского саммита природных ресурсов.

По итогам встречи Байрактар и Алаке подписали «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности между Правительством Турецкой Республики и Правительством Федеративной Республики Нигерия».

В соответствии с достигнутым меморандумом, Турция и Нигерия будут осуществлять долгосрочное сотрудничество в области энергетики и природных ресурсов на основе взаимной выгоды.

Также будут рассмотрены возможности сотрудничества в вопросах разведки минеральных ресурсов.

Сотрудничество будет вестись в таких областях, как стимулирование инвестиций в горнодобывающую промышленность, геологические исследования, лабораторные работы, обмен данными, технологии обогащения полезных ископаемых, обмен информацией и опытом, а также развитие кадрового потенциала.

Кроме того, будут рассмотрены возможности разработки совместных проектов, поощрения безопасной добычи полезных ископаемых и сотрудничества по вопросам мелкомасштабной горнодобывающей деятельности.

Байрактар также сделал публикацию в соцсети, отметив, что сделан важный шаг для перевода сотрудничества с Нигерией в области горнодобывающей промышленности на более функциональную и ориентированную на результат основу.

«На встрече с министром развития твердых полезных ископаемых Нигерии господином Оладеле Генри Алаке и его делегацией обсудили дорожную карту, которая позволит отразить потенциал наших стран на практике. В этих рамках мы обновили Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности, подписанный в 2021 году», - заявил глава ведомства.

Турция и Нигерия углубляют стратегическое партнерство по широкому спектру направлений - от разведки минеральных ресурсов до обмена информацией и технологиями, от безопасных методов добычи до развития кадрового потенциала и новых инвестиций, привлек внимание Байрактар.

«Убеждены, что выведем наше партнерство с Нигерией в области энергетики и природных ресурсов на гораздо более высокий уровень на основе принципа взаимной выгоды»,- добавил глава ведомства.

