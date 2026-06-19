Подписанный документ позволит укрепить обмен знаниями и опытом в сферах градостроительства и городского планирования, - министр Мурат Курум

Турция и Кыргызстан подписали соглашение по градостроительству Подписанный документ позволит укрепить обмен знаниями и опытом в сферах градостроительства и городского планирования, - министр Мурат Курум

Турция и Кыргызстан подписали соглашение о сотрудничестве в области городского планирования.

Как сообщили в Министерстве окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, глава ведомства Мурат Курум провел встречу с министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурданом Орунтаевым и сопровождающей его делегацией.

По итогам переговоров, состоявшихся в турецком ведомстве, стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере городского планирования.



Курум, комментируя итоги встречи в социальной сети американской компании X заявил, что переговоры с Орунтаевым прошли в конструктивной и продуктивной атмосфере.

По его словам, подписанный документ позволит укрепить обмен знаниями и опытом в сферах градостроительства и городского планирования.

«Уверен, что это соглашение, которое будет способствовать развитию безопасных и комфортных для жизни городов, еще больше укрепит стратегическое партнерство между нашими братскими странами и сделает более заметным опыт турецкого подрядного и консалтингового сектора в регионе», — сказал Курум.