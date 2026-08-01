Через иракско-турецкий нефтепровод в течение года будет поставлено 750 тысяч баррелей в сутки

Турция и Ирак подписали «Соглашение о транспортировке сырой нефти» Через иракско-турецкий нефтепровод в течение года будет поставлено 750 тысяч баррелей в сутки

Между Турцией и Ираком с целью обеспечения эффективного использования иракско-турецкого нефтепровода подписано годичное соглашение, предусматривающее объем поставок в 750 тысяч баррелей в сутки.

Согласно заявлению Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, министр Алпарслан Байрактар встретился в Анкаре с министром нефти Ирака Басимом Мухаммедом Худейром и сопровождавшей его делегацией.

По итогам встречи между компанией «Трубопроводы и транспортировка нефти» (BOTAŞ) и иракскими государственными нефтяными компаниями — «Компанией по сбыту нефти» (SOMO) и «Северной нефтяной компанией» (NOC) — подписано «Соглашение о транспортировке сырой нефти». Договор подписали генеральный директор BOTAŞ Абдулвахит Фидан, генеральный директор SOMO Али Низар Аль-Шатри и генеральный директор NOC Файсал Хаммади Рамадан.

В то время как продолжается работа над новым долгосрочным соглашением в отношении иракско-турецкого нефтепровода, который на протяжении почти полувека служит стратегическим энергетическим коридором между двумя странами, подписанное соглашение о транзите предусматривает пропускную способность в 750 тысяч баррелей в сутки.

Министр Байрактар отметил, что шаги, предпринятые после встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али Зейди, имеют историческое значение с точки зрения сотрудничества в энергетической сфере.

Планируется, что трубопровод будет работать на полную мощность

Байрактар подчеркнул, что иракско-турецкий нефтепровод вносит вклад не только в развитие торговых отношений между Турцией и Ираком, но и в обеспечение стабильности поставок на мировых нефтяных рынках: «Этот нефтепровод имеет чрезвычайное значение для создания альтернативного маршрута в условиях, когда мир переживает кризис в Ормузе и 20 миллионов баррелей нефти, в некотором смысле, застряли в Персидском заливе».

Он напомнил, что Турция уже около 50 лет продолжает эксплуатировать две линии, проходящие от Силопи до Джейхана. Компания BOTAŞ отвечает за эксплуатацию трубопровода, а также за операции по хранению и отгрузке нефти в Джейхане.

Турция стремится к полному использованию пропускной способности нефтепровода, составляющей 1,5 миллиона баррелей в сутки. Планируется поставлять на мировые рынки не только нефть из Ирака, но и в дальнейшем нефть из Кувейта и других стран Персидского залива по этому маршруту.

Отметив, что нефтеперерабатывающие заводы в Турции были спроектированы много лет назад с расчетом на переработку нефти из этого региона, Байрактар отметил, что иракская нефть и нефть из Киркука входят в число наиболее широко используемых сортов сырой нефти на этих заводах.

Между тем, 9 июля Байрактар провел в Багдаде встречу с премьер-министром Ирака Ал Зейди, посвященную вопросам иракско-турецкого нефтепровода, а 28 июля премьер посетил Турцию с официальным визитом. В тот же день компания «TPAO» приобрела 15-процентную долю в компании bp, базирующейся в Киркуке.

Проект охватывает месторождения Баба и Авана в Киркуке, являющиеся одними из важнейших регионов добычи углеводородов в Ираке, а также месторождения Бай-Хасан, Джамбур и Хаббаз. По оценкам, в пределах контрактной территории сосредоточены запасы углеводородов, эквивалентные более чем 3 миллиардам баррелей нефти.