Турция и Ирак обсудили вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн провел переговоры с директором Управления главнокомандующего ВС Ирака Абдуламиром Камилем Аш-Шаммари

Турция и Ирак обсудили возможности расширения сотрудничества в оборонной промышленности, сообщил во вторник, 28 июля глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

Гергюн принял генерал-майора Абдуламира Камиля Аш-Шаммари, директора Управления главнокомандующего иракскими вооруженными силами, и сопровождавшую его делегацию в штаб-квартире Управления в Анкаре.

Стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества в оборонной промышленности между Турцией и Ираком, сообщил Гергюн в своей публикации в американской социальной сети X.

Он также поблагодарил Шаммари и иракскую делегацию за визит.

В другом заявлении генеральный директор турецкого оборонного гиганта «Aselsan» Ахмет Акйол сообщил, что ознакомил Шаммари с различными производственными объектами компании.

«Мы провели анализ технологий, разработанных нами для современного поля боя, а также потенциальных возможностей сотрудничества», — сказал он. подчеркнув, что «компания «Aselsan» и впредь будет оставаться надежным партнером по решениям на глобальной арене».