Турция и Азербайджан подписали соглашение о поставках 33 млрд кубометров природного газа

Турецкая компания по транспортировке нефти и газа по трубопроводам BOTAŞ, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), а также компании TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали соглашение, предусматривающее поставку из Азербайджана в Турцию в общей сложности 33 млрд кубометров природного газа в течение 15 лет начиная с 2029 года.

Согласно заявлению Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, прочные энергетические связи между Турцией и Азербайджаном вышли на новый этап в рамках Бакинской энергетической недели.

Отмечается, что этот шаг, поддерживающий видение Турции как страны-энергетического хаба, призван внести вклад в энергетическую безопасность самой страны, региона и Европы.

Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар в начале января объявил о заключении нового соглашения с Азербайджаном о поставках природного газа общим объемом 33 млрд кубометров и использовал следующее выражение: «В Азербайджане с месторождения Абшерон ежегодно будет поставляться 2,25 млрд кубометров, а в течение 15 лет — в общей сложности 33 млрд кубометров по этому соглашению».