Турция избрана председателем Международного транспортного форума на период 2027–2028 годов

Турция избрана председателем Международного транспортного форума (ITF) на период 2027–2028 годов. Этот форум считается крупнейшим в мире собранием министров транспорта и важнейшим мероприятием в сфере глобальной транспортной политики.



Представляющий Турцию на Международном транспортном форуме 2026 года, проходящем в немецком городе Лейпциге, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу выразил удовлетворение тем, что Турция взяла на себя эту важную задачу, и поделился видением страны в области транспорта.



Министр начал свое выступление с выражения соболезнований в связи с гибелью людей в результате нападения с использованием автомобиля в немецком городе Лейпциге.



Напомнив, что Турция входила в число стран-учредителей ITF в 1953 году и успешно выполняла функции председателя в 2009 году, Уралоглу заявил: «Турция — это не просто транзитная страна на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, а стратегический центр, связывающий регионы, рынки и людей. Это положение возлагает на нас ответственность за обеспечение надежных и бесперебойных транспортных связей между континентами. В этот период, когда глобальные цепочки поставок претерпевают изменения, геополитические риски, изменение климата и цифровая трансформация переопределяют транспортную политику».

- Акцент на Срединный коридор» и Путь развития



Оратор отметил, что Турция осуществляет масштабные инвестиции — от автомагистралей до высокоскоростных железных дорог, от портов до логистических центров. Проекты «Средний коридор» и «Путь развития» имеют решающее значение для мировой торговли.



По его словам, в период председательства Турции в организации основное внимание будет уделяться принципам устойчивости и экологической устойчивости.



В заключение своего выступления Уралоглу поздравил Гану, Панаму и Перу с принятием в члены ITF и пригласил всех коллег принять участие в мероприятиях транспортной повестки дня COP31, которые пройдут в Турции в ноябре.



- Председательство Турции совпадает с процессом пересмотра мировых транспортных коридоров



Международный транспортный форум (ITF) ежегодно в мае собирает министров транспорта со всего мира, лидеров отрасли и представителей академического сообщества, оставаясь крупнейшим глобальным мероприятием в своей области.

Высшим руководящим органом ITF, штаб-квартира которой находится в Париже и которая считается ведущим мировым аналитическим центром в области транспортной политики, является Совет министров транспорта.



На саммите, проходящем в немецком городе Лейпциге и собравшем более 1200 высокопоставленных участников из более чем 80 стран, обсуждается будущее глобальной транспортной повестки дня.



Руководство этой организацией, деятельность которой включает панельные дискуссии, стратегические рабочие группы и заседания министров, переходит к Турции.



Председательство Турции продлится с мая 2027 года по май 2028 года. Эти даты совпадают с критическим процессом пересмотра мировых транспортных коридоров.



В ходе этого процесса Турция, благодаря своему опыту и стратегическому географическому положению, будет играть ведущую роль на высшем уровне в принятии стратегических решений, касающихся будущего транспорта.