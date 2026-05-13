Турция за 4 месяца экспортировала зерна на $3,9 млрд Лидером экспорта стало подсолнечное масло, объем поставок которого вырос на 24%

За период январь–апрель Турция экспортировала зерновые, бобовые, масличные культуры и продукты их переработки на сумму 3,9 млрд долларов.

Согласно заявлению Совета экспортеров Турции (TİM), за первые четыре месяца года сектор зерновых и продуктов переработки обеспечил экспорт на указанную сумму.

Экспорт включающих подсолнечное масло, шоколад и продукты с какао, макароны, печенье и вафли, кондитерские изделия и пшеничную муку категорий снизился по объему на 16,7%, а по стоимости — на 5,2% по сравнению с прошлым годом.

Лидером экспорта стало подсолнечное масло, объем поставок которого вырос на 24% и достиг 452,2 млн долларов. Далее следуют шоколад и продукты на основе какао, экспорт которых снизился на 14,4% до 343,2 млн долларов.

Председатель сектора зерновых, бобовых и масличных культур TİM Ахмет Тирякиоглу заявил, что из-за засухи и проблем с поставками удобрений наблюдается рост цен на пшеницу.

Он отметил, что Турция способна частично компенсировать негативные глобальные тенденции за счет собственного производства.

По его словам, обильные осадки в первые четыре месяца года улучшили увлажнение почвы, что усилило ожидания по урожайности зерновых.

Тирякиоглу подчеркнул, что в условиях глобальной ценовой нестабильности Турция, благодаря урожайности и промышленным мощностям переработки, становится «стратегической опорой» не только для собственного обеспечения, но и для региональной и мировой продовольственной безопасности.