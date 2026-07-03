Турция за 10 месяцев получила более $2,2 млрд дохода от экспорта фундука За аналогичный период предыдущего сезона Турция экспортировала 276 374 тонны фундука

За первые 10 месяцев экспортного сезона 2025–2026 годов Турция получила более 2,2 млрд долларов дохода от экспорта фундука.

Согласно заявлению Ассоциации экспортеров фундука и продукции из него Черноморского региона, в период с 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года за рубеж было поставлено 169 480 тонн фундука на общую сумму 2 млрд 216 млн 121 тыс. 203 доллара.

Для сравнения, за аналогичный период предыдущего сезона Турция экспортировала 276 374 тонны фундука, получив доход в размере 2 млрд 268 млн 655 тыс. 648 долларов.