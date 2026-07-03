Турция за 10 месяцев получила более $2,2 млрд дохода от экспорта фундука

Gültekin Yetgin, Marina Mussa
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
За первые 10 месяцев экспортного сезона 2025–2026 годов Турция получила более 2,2 млрд долларов дохода от экспорта фундука.
Согласно заявлению Ассоциации экспортеров фундука и продукции из него Черноморского региона, в период с 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года за рубеж было поставлено 169 480 тонн фундука на общую сумму 2 млрд 216 млн 121 тыс. 203 доллара.
Для сравнения, за аналогичный период предыдущего сезона Турция экспортировала 276 374 тонны фундука, получив доход в размере 2 млрд 268 млн 655 тыс. 648 долларов.