Турция за первое полугодие экспортировала мед в 37 стран В январе–июне Турция экспортировала 3 615 тонн меда, получив доход в размере $15,76 млн

Турция в январе-июне экспортировала 3 615 тонн меда на сумму 15,76 млн долларов. Основными рынками сбыта стали США, Великобритания и Германия.

Согласно данным Союза экспортеров Восточного Причерноморья, в первом полугодии турецкий мед поставлялся в 37 стран.

Наибольший объем экспорта пришелся на США - 5,04 млн долларов. Поставки в Великобританию составили 2,18 млн долларов, в Германию - 1,95 млн долларов. В отличие от аналогичного периода прошлого года, в список покупателей также вошли Сирия, Дания, Швеция, Либерия и Кабо-Верде.

Председатель правления Союза экспортеров Восточного Причерноморья Сельчук Искендер заявил, что отрасль продемонстрировала успешные результаты в первой половине года.

По его словам, сохранение спроса на традиционных рынках, в частности в США, Великобритании и Германии, а также выход на новые направления свидетельствуют о росте узнаваемости турецкого меда за рубежом. «Если нынешняя динамика производства и экспорта сохранится, по итогам года мы рассчитываем превысить прошлогодние показатели как по объему поставок, так и по валютной выручке. Благодаря качеству и надежности турецкого меда мы намерены увеличить долю на существующих рынках и выйти на новые», - сказал Искендер.

Он добавил, что экспортеры намерены активнее продвигать турецкий мед за рубежом и наращивать поставки брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью. «Наша цель - сделать турецкий мед доступным потребителям в еще большем числе стран», - подчеркнул он.