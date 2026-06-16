Турция в мае экспортировала свежие фрукты и овощи на $322,1 млн Первое место в экспорте заняли персики: их поставки выросли на 128%

В мае Турция экспортировала свежие фрукты и овощи на сумму $322,1 млн, сообщил председатель Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморья Бюлент Сарыкая.

В заявлении Сарыкая отметил, что экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в мае вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, в мае сектор осуществил поставки свежих фруктов и овощей на $322,1 млн. «Союз экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморья в мае обеспечил внешние поставки на $165,6 млн, внеся вклад в общий экспорт сектора на уровне 51%», - заявил он.

Сарыкая сообщил, что в указанный период первое место в экспорте заняли персики: их поставки выросли на 128% и достигли $132,5 млн.

«На долю персиков пришлось 41% общего экспорта свежих фруктов и овощей. Этот результат стал одной из самых сильных историй роста по отдельным видам продукции. Абрикосы, занявшие второе место с экспортом на $49,7 млн, показали рост на 10%, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на этот продукт на мировых рынках и его ценового преимущества. В мае Ирак с объемом экспорта $111,3 млн сохранил позицию крупнейшего рынка для Турции. Поставки в эту страну выросли на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российская Федерация заняла второе место с объемом экспорта $87,9 млн», - отметил Сарыкая.