Пятилетний рост реальной заработной платы в Турции превысил средний показатель по ОЭСР примерно в 16 раз

Турция вошла в число стран ОЭСР, продемонстрировавших наибольший рост реальной заработной платы Пятилетний рост реальной заработной платы в Турции превысил средний показатель по ОЭСР примерно в 16 раз

Отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под названием «Прогноз занятости на 2026 год» показал, что Турция входит в число стран ОЭСР, продемонстрировавших наилучшие результаты по росту реальных заработных плат за последние 5 лет и в годовом исчислении.

Согласно докладу ОЭСР «Прогноз занятости до 2026 года», Турция заняла второе место среди стран ОЭСР, продемонстрировав в первом квартале этого года средний рост реальных заработных плат на 7,1%. В тот же период средний показатель по ОЭСР составил 2,2%.

За пятилетний период с первого квартала 2021 года по первый квартал текущего года совокупный рост реальной заработной платы в Турции составил в среднем 78,6%. В то же время средний показатель по ОЭСР за этот период составил 4,9%. Таким образом, Турция стала страной с самым высоким совокупным ростом реальной заработной платы среди стран ОЭСР. Пятилетний рост реальной заработной платы в Турции превысил средний показатель по ОЭСР примерно в 16 раз.

Рынки в целом сохраняют устойчивость

Согласно отчету, несмотря на то что в странах ОЭСР на рынках труда начали появляться признаки ослабления, рынки в целом сохраняют свою устойчивость. Вместе с тем региональные различия по-прежнему существенно влияют на возможности трудоустройства и получения дохода.

ОЭСР отметила, что, несмотря на наблюдаемое в последнее время восстановление реальных заработных плат, во многих странах заработная плата до сих пор не смогла полностью компенсировать потери, вызванные высокой инфляцией 2022 года. Снижение жесткости рынка труда, замедление роста производительности и геополитическая неопределенность стали одними из основных факторов, сдерживающих темпы роста заработной платы.