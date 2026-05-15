Турция активно проводит «торговую дипломатию» на KazanForum Корреспондент «Анадолу» провел на полях форума беседу с заместителем министра торговли Турции Сезаем Учармаком

Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum 2026» является «важным и устойчивым мероприятием» в плане развития экономических отношений между Россией и исламским миром.

Об этом сказал заместитель министра торговли Турции Сезай Учармак в беседе с корреспондентом «Анадолу», которая состоялась на полях форума.

По его словам, Татарстан является надежным регионом для турецких компаний, подчеркнув, что значительная часть торговли Турции с Россией осуществляется через этот регион. Замминистра также отметил рост взаимных инвестиций и производственной деятельности.

Говоря о текущей структуре торговых отношений между Турцией и Россией, собеседник агенства отметил, что турецко-российская торговля развивается в некторой степени «асимметрично». По его мнению, эту структуру можно сбалансировать за счет увеличения ассортимента продукции и расширения взаимных возможностей.

Учармак напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил цель по достижению объема двустороннего товарооборота в 100 миллиардов долларов, подчеркнув наличие потенциала для этого.

Замминистра акцентировал, что географическая близость и возможности двух государств играют ключевую роль в адаптации к меняющимся реалиям. По его словам, условиях глобальной перестройки торговых путей развитие транспортных коридоров и финансовых механизмов открывает новые стратегические перспективы для экономик обеих стран.

Сезаи Учармак подчеркнул, что турецкие товары полностью отвечают международным нормам, в связи с чем российские компании не имеют никаких технических барьеров для их выбора.

Собеседник агенства отметил, что дискуссии, состоявшиеся в рамках форума, заложили основу для долгосрочного сотрудничества. Он подчеркнул, что подобные мероприятия являются органической частью процессов инвестирования, продвижения и взаимного ознакомления.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» проводится в Казани с 12 по 17 мая. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.

Программа KazanForum 2026», глобальным информационным партнером которого выступает «Анадолу», включает множество значимых событий в сферах экономики, торговли, финансов, культуры и креативных индустрий.