Туристический сектор Турции планирует обновить показатели 2025 года Опыт Турции в управлении кризисами и разнообразие рынков дают сектору преимущество, сектор ожидает восстановления во второй половине года - считает Хидайeт Гёкчен

Представители туристического сектора Антальи прогнозируют, что бронирования, которые в первые месяцы сезона оставались ниже ожиданий, наберут обороты в летний период, и благодаря росту спроса, особенно начиная с июня, удастся достичь показателей 2025 года.



В Анталии, которая является одним из важных туристических направлений Турции, представители сектора сохраняют позитивные ожидания в отношении высокого сезона благодаря диверсификации рынка, активности на внутреннем рынке и спросу со стороны Европы и России.



Представители туристической отрасли отмечают, что праздник Курбан-байрам придаст импульс бронированиям, а также указывают на то, что сообщения о снижении напряженности на международной арене положительно влияют на динамику бронирований.



Генеральный директор отеля в Манавгате Четин Акташ сообщил корреспонденту агентства «Анадолу», что первоначальные данные за период с марта по май оказались ниже ожиданий.



Отметив, что они с оптимизмом смотрят на удачный сезон, Акташ сказал: «Рост бронирований, наблюдаемый со второй недели июня, дает положительный сигнал на оставшуюся часть сезона».

Гендиректор отметил, что отели, ориентированные на удовлетворение потребностей гостей, не испытывают проблем с бронированием, но расходы на персонал и инфляция оказывают давление на сектор.



Он подчеркнул важность долгосрочного планирования в сфере туризма: «В туризме самый краткосрочный план должен охватывать 5 лет. В среднесрочной перспективе следует ориентироваться на 10–15 лет, а в долгосрочной — на 30–50 лет, чтобы сектор мог развиваться стабильно», — сказал он.



По его словам, за последние 20 лет турецкий туризм значительно расширил рыночную диверсификацию, Акташ отметил, что интерес британского рынка к концепции «ультра-все включено» в Средиземноморье растет.



На немецком рынке в начале сезона наблюдалось ограниченное снижение, а на российском — частичный рост, рынки Скандинавии, Балкан и Восточной Европы являются важной опорой для сектора.

- С наступлением праздника Курбан-байрам сезон наберет обороты



Генеральный директор одного из отелей туристического центра Белек Али Кызылдаг также отметил, что бронирование на праздник Курбан-байрам идет хорошо, сезон начнется с праздничного оживления.



Отметив положительную динамику бронирований как на внутреннем, так и на внешнем рынке, Кызылдаг отметил, что зимний сезон прошел не так, как ожидалось.



Туризму способствуют не только сообщения о взаимном перемирии между Россией и Украиной, но и позитивные заявления по линии США, Израиля и Ирана.



«Активность бронирований продолжается. Мы будем праздновать двойной праздник — и праздник, и активность сезона», - пояснил он.



- Турция по-прежнему остается безопасным направлением



Представитель туристического агентства Хира Кызылоглу, в свою очередь, отметила, что, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке, Турция по-прежнему остается безопасным и стабильным направлением, особенно для европейских стран.

Отметив, что прочные дипломатические отношения Турции положительно скажутся на туризме, она подчеркнула, что сектор стал более устойчивым к глобальным кризисам по сравнению с предыдущими годами.



Кизылоглу считает, что слабое начало сезона может быть компенсировано в последующие месяцы: «Мы полагаем, что в данных, которые будут опубликованы в конце 2026 года, мы увидим, что показатели заполняемости достигнут уровня не ниже уровня 2025 года».



- В период праздников заполняемость приблизится к 100%



Вице-президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Эркан Чек отметил, что в мае в сфере туризма началась активность, а праздничный период на российском рынке положительно отразился на бронированиях.



В период праздника Курбан-байрам в отелях ожидается высокая заполняемость, некоторые объекты уже достигли высоких показателей заполняемости, а в период праздника заполняемость приблизится к 100%.

Отметив, что продажи пакетных туров из России продолжаются и что основной пик сезона начнется в июне, Чек добавил: «Достичь показателей прошлого года, похоже, будет сложно, однако в случае прекращения военных действий мы можем получить сезон, превосходящий прошлогодний».



Председатель Аланийского отделения Ассоциации менеджеров туристических отелей Хидайet Гёкчен обратил внимание на то, что в сезоне 2026 года отрасль одновременно сталкивается как с высокими целями по доходам, так и с последствиями региональных кризисов.



Отметив, что из-за напряженности в Иране и прилегающих регионах на европейском рынке наблюдается снижение бронирований и отмены ранних бронирований, Гёкчен заявил, что туристы откладывают планирование отпуска на последний момент.



«Опыт Турции в управлении кризисами и разнообразие рынков дают сектору преимущество, сектор ожидает восстановления во второй половине года», - подчеркнул он.