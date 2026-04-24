Турецкий электрический скоростной поезд развил скорость 225 километров в час Цифры, продемонстрированные скоростным поездом на самом начальном этапе, являются важной вехой, отражающей уровень развития отечественных технологий - заявил министр Уралоглу

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что первый высокоскоростной поезд Турции на второй день испытаний динамического торможения успешно развил скорость 225 километров в час.

Уралоглу выступил с письменным заявлением относительно процесса испытаний Национального электрического скоростного поезда Турции, произведенного компанией «Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ» (TÜRASAŞ) с использованием собственных и отечественных ресурсов.

Отметив, что после завершения производства первого скоростного поезда Турции поезд был выведен на рельсы для испытательных рейсов, Уралоглу подчеркнул, что динамические дорожные испытания успешно продолжаются.

Министр обратил внимание на то, что они добились значительного успеха в динамических тормозных испытаниях, являющихся одним из критических этапов испытаний скоростного поезда: «Первый скоростной поезд Турции, производство которого мы завершили собственными силами, уже на второй день динамических тормозных испытаний успешно развил скорость 225 километров в час. Скоростной поезд прошел самый критический этап испытаний за столь короткий срок, как два дня, доказав технологическую компетентность наших инженеров и рабочих и добившись значительного успеха».

Отметив, что по завершении испытаний скоростной поезд будет эксплуатироваться на скоростных железнодорожных линиях Турции, Уралоглу добавил:

«Такие показатели, продемонстрированные первым скоростным поездом нашей страны на самом начальном этапе, являются важной вехой, отражающей уровень развития наших отечественных технологий. В настоящее время на линии Митхатпаша—Биледжик продолжаются испытания динамического торможения. По завершении этих испытаний мы приступим к проведению испытаний на других линиях скоростных поездов в нашей стране».