Турецкие компании представили свою продукцию на 9 -й выставке «Китай-Евразия» Посол Турции в Пекине Сельчук Юнал вместе с представителями торгового представительства посетил стенды турецких компаний

Турецкие компании представили свою экспортную продукцию на 9-й выставке «Китай-Евразия», проходящей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Выставка, организованная под девизом «Новые возможности Шелкового пути, новая энергия Евразии»,открылась в городе Урумчи.

В национальном павильоне Турции, участие в котором организовало Министерство торговли, свои стенды представили отраслевые объединения, в том числе Ассоциации экспортеров Эгейского региона, а также компании Ülker, Karafırın, Mehmet Türkel и Belizza, продемонстрировавшие свою продукцию потенциальным покупателям из Китая и других стран Азии.

Посол Турции в Пекине Сельчук Юнал вместе с представителями торгового представительства посетил стенды турецких компаний, ознакомился с их деятельностью и пожелал им успешной работы. В рамках визита в Урумчи дипломат также провел встречи с представителями местных властей.

Более 2 тыс. представителей бизнеса из 27 стран и регионов

Торжественная церемония открытия выставки состоялась 25 июня в Международном выставочно-конгрессном центре Синьцзяна. В ней приняли участие и выступили с речами заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эрлист Акунбеков и заместитель спикера Национальной ассамблеи Пакистана Сейд Гулам Мустафа Шах.

Выступая на открытии, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал Китай и страны Евразии углубить взаимодействие в рамках стратегий развития, расширять открытость на высоком уровне и совместно формировать более открытую и взаимовыгодную региональную торгово-экономическую среду.



9-я выставка «Китай-Евразия», проходит с 25 по 29 июня. В ней принимают участие более 2 тыс. представителей деловых кругов из 27 стран и регионов.