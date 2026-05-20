Турецкие авиалинии празднуют 93-летие, продолжая покорять небо THY, основанная в 1933 году стала 9-й крупнейшей авиакомпанией мира

Путь турецких авиалиний (THY), начавшийся 20 мая 1933 года с пяти самолетов как небольшая «бутиковая» авиакомпания, на 93-м году продолжается уже с флотом из 536 самолетов и полетами по 358 направлениям в 133 странах.

Сегодня THY сохраняет статус авиакомпании, выполняющей рейсы в наибольшее число стран мира.

История успеха национального авиаперевозчика Турции, преодолевшего границы континентов, началась 20 мая 1933 года.

В период создания компании под названием «Государственное управление воздушных путей» ее первым генеральным директором стал один из первых турецких авиаторов Феса Эвренсев. Тогда в распоряжении компании было всего 5 самолетов, а штат насчитывал 24 сотрудника - 7 пилотов, 8 механиков, 8 служащих и 1 радиста.

В первый флот входили два пятиместных King Bird, два четырехместных Junkers F-13 и один десятиместный ATH-9. После приобретения новых самолетов к 1936 году число воздушных судов достигло 8, а количество пассажирских мест - 64.

В 1938 году «Государственное управление воздушных путей» было переименовано в «Главное управление государственных воздушных путей» и подчинено Министерству транспорта. К 1945 году число самолетов во флоте достигло 52, количество мест - 845, а число городов, куда выполнялись рейсы, увеличилось с 3 до 19.

Первый международный рейс Турции был выполнен в 1947 году из Стамбула в Афины. В 1951 году компания с флотом из 33 самолетов начала выполнять рейсы по новым направлениям, включая Никосию, Бейрут и Каир.

В 1956 году авиаперевозчик получил название «Акционерное общество Turkish Airlines» и стал компанией. В тот же период THY вошла в Международную ассоциацию воздушного транспорта IATA.

В 1958 году THY включила в свой флот пять самолетов Viscount 794, перейдя от поршневых двигателей к реактивным самолетам и открыв новую эпоху в истории турецкой авиации.

Логотип THY был создан в 1959 году

Графический дизайнер Месут Маниоглу в 1959 году создал логотип THY, который используется до сих пор. Источником вдохновения стал дикий гусь, известный способностью совершать межконтинентальные перелеты на высоте до 9 тысяч метров.

В 1973 году во флот THY вошел первый в Европе самолет McDonnell Douglas DC-10, а число сотрудников, которое 40 лет до этого составляло менее 30 человек, выросло до 4 437.

К 50-летию со дня основания, в 1983 году, THY уже перевозила 2,5 миллиона пассажиров в год. После рейсов в Европу, на Ближний Восток и Дальний Восток компания начала полеты и в Америку.

В 1996 году THY запустила свой первый интернет-сайт для пассажиров, а в 2001 году начала принимать бронирования через кол-центр.

В 2003 году компания значительно упростила покупку билетов, внедрив электронный билет и онлайн-регистрацию. В 2017 году был запущен корпоративный сайт turkishairlines.com.

30 апреля 2005 года начались внутренние рейсы из аэропорта имени Сабихи Гекчен на анатолийской стороне Стамбула.

23 мая 2006 года среди дочерних компаний THY появилась THY Teknik AŞ, 100 % акций которой принадлежат авиаперевозчику.

27 сентября 2006 года THY создала кейтеринговую компанию Turkish Do&Co и начала предлагать пассажирам на борту избранные меню, подготовленные шеф-поварами.

В 2007 году международное агентство оценки авиакомпаний Skytrax повысило рейтинг THY до четырех звезд.

В 2008 году THY вошла в число ведущих авиакомпаний мира, став членом крупнейшего глобального авиационного альянса Star Alliance, и обновила свои услуги бортового питания.

THY в 2011 году была признана лучшей авиакомпанией Европы

26 августа 2008 года была создана компания TGS Yer Hizmetleri AŞ с равными долями THY и Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ - по 50 %.

18 сентября 2009 года THY и OPET Petrolcülük AŞ создали Turkish Opet AŞ, также с равным распределением долей - по 50 %.

Было запущено первое в Турции мобильное приложение авиакомпании - mobil.thy.com.

В 2011 году Skytrax признал THY лучшей авиакомпанией Европы.

13 мая 2011 года была создана компания TCI - Cabin Interior, занимающаяся производством салонов и кресел для самолетов. 30 % ее акций принадлежат THY, 21 % - THY Teknik AŞ, 49 % - Turkish Aerospace Industries.

Авиакомпания, выполняющая рейсы в наибольшее число стран мира

В 2012 году маршрутная сеть THY достигла 200 направлений, и компания стала авиаперевозчиком, выполняющим рейсы в наибольшее число стран мира.

В 2013 году THY стала второй авиакомпанией Европы по числу перевезенных пассажиров. В том же году Skytrax присудил ей награды «Лучшая авиакомпания Европы», «Лучшая авиакомпания Южной Европы» и «Лучший сервис питания в бизнес-классе».

В 2014 году THY выполняла рейсы по 264 направлениям и стала авиакомпанией с четвертой по величине маршрутной сетью в мире.

В 2015 году THY перевезла своего 500-миллионного пассажира и в пятый раз подряд была признана Skytrax «Лучшей авиакомпанией Европы».

5 февраля 2016 года THY получила свой 300-й самолет, а Skytrax в шестой раз подряд признал ее «Лучшей авиакомпанией Европы».

12 июля 2018 года во флот начали поступать узкофюзеляжные самолеты нового поколения A320/321 NEO, а 17 августа 2018 года - B737 MAX 8/9. В этот период компания перевезла 750-миллионного пассажира. Кроме того, THY разместила крупнейший в своей истории заказ на широкофюзеляжные самолеты - 60 воздушных судов A350-900 и B787-9.

THY переехала в аэропорт Стамбула, открытый 29 октября 2018 года.

1 марта 2019 года в рамках инвестиций в аэропорт Стамбула были открыты первые семь операционных объектов. 20 марта 2019 года открылось здание терминала для экипажей. С флотом из 350 самолетов THY вошла в десятку крупнейших авиакомпаний мира.

THY получила награду, впервые врученную авиакомпании

31 августа 2020 года были открыты ангары технического обслуживания самолетов в аэропорту Стамбула. Turkish Cargo была удостоена премии Aircargo News Awards в категории «Грузовая авиакомпания года».

29 июля 2021 года в аэропорту Стамбула открылось здание Главного грузового комплекса SmartIST. THY получила премию APEX World Class Award, которая впервые была вручена авиакомпании.

В 2022 году Skytrax вновь признал THY «Лучшей авиакомпанией Европы».

24 февраля 2023 года компания получила 400-й самолет. В апреле того же года THY перевезла миллиардного пассажира. Ассоциация пассажирского опыта авиакомпаний APEX в шестой раз подряд присудила THY награду «Пятизвездочная глобальная авиакомпания».

Девятая крупнейшая авиакомпания мира

26 сентября 2025 года THY объявила о решении приобрести у компании Boeing в общей сложности 75 самолетов B787-9 и B787-10 с поставкой в 2029–2034 годах. Заказ включает 50 твердых заказов и 25 опционов.

В 2026 году THY включила в свой флот 500-й самолет под названием TK Aile. На его фюзеляже были размещены фотографии 100 тысяч сотрудников компании. Самолет выполнил исторический полет, нарисовав в небе гигантский маршрут в форме числа «500».

Если в 2002 году у THY было 65 самолетов, то в рамках цели создать один из самых молодых и современных флотов Европы компания увеличила их число до 100 в 2006 году, до 200 в 2012 году, до 300 в 2016 году, до 456 в 2024 году и до 536 в 2026 году.

На 93-м году своей истории THY продолжает путь как авиакомпания, выполняющая рейсы в наибольшее число стран мира, с флотом из 536 самолетов и полетами по 358 направлениям в 133 странах.

Сегодня THY, доведшая число самолетов в своем флоте до 536, работает как девятая крупнейшая авиакомпания мира.

К 100-летию со дня основания, которое будет отмечаться в 2033 году, THY планирует довести размер флота до 813 самолетов и войти в пятерку крупнейших авиакомпаний мира.