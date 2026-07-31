Компания вошла в проект по разведке месторождения Khan Tervel в Черном море, где оператором выступает Shell

Турецкая TPAO получила 33% долю в лицензии на разведку нефти и газа на шельфе Болгарии Компания вошла в проект по разведке месторождения Khan Tervel в Черном море, где оператором выступает Shell

Турецкая нефтяная корпорация Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) получила 33% долю в лицензии на разведку нефти и природного газа на участке Khan Tervel в Черном море у побережья Болгарии.

Согласно заявлению Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, стали известны детали соглашения, в рамках которого Турция примет участие в разведочных работах на шельфе Болгарии.

TPAO 18 февраля сообщила о присоединении к разведочным работам на участке Khan Tervel Block 1-26, расположенном в исключительной экономической зоне Болгарии. Оператором проекта является компания Shell.

Совет министров Болгарии сегодня принял решение разрешить передачу 33% прав и обязательств Shell, связанных с лицензией на разведку нефти и газа на участке Khan Tervel Block 1-26.

Таким образом, новым участником лицензии и партнером по разведочным работам стала TPAO.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, выступая с оценкой соглашения, подписанного 18 февраля, отметил, что площадь участка составляет немного более 3,8 тысячи квадратных километров.

«Этот участок находится в районе, который можно назвать достаточно близким к нашему газовому месторождению Сакарья. В этом морском участке в исключительной экономической зоне Болгарии мы будем совместно с Shell проводить сейсмические исследования, а затем, надеемся, в следующем году пробурим здесь разведочную скважину. Мы получили лицензию примерно на пять лет», — заявил Байрактар.