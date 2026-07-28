Турецкая нефтяная компания TPAO приобрела 15% акций компании BP Energy Company of Kirkuk

Акционерное общество «Турецкая нефтяная компания» (TPAO) приобрело 15 % акций компании BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL).

Согласно заявлению Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, церемония подписания соглашения состоялась в министерстве перед встречей президента Реджепа Тайипа Эрдогана премьер-министра Ирака Али Зейди, находящегося с официальным визитом в Турции.

На церемонии, с участием министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара, соответствующие документы подписали генеральный директор TPAO Джем Эрдем и вице-президент BP Upstream по развитию бизнеса Эндрю МакОслан.

В своём выступлении после заключения соглашения Байрактар напомнил, что с целью расширения TPAO и повышения её эффективности в различных регионах мира с начала 2026 года компания заключает соглашения с международными организациями: «Сегодня мы подписали один из конкретных результатов наших соглашений с BP. Благодаря этому соглашению Турция стала партнером BP на месторождениях в Киркуке. На самом деле это проект, над которым мы работали в течение длительного времени, и один из наших важнейших шагов на пути к превращению TPAO в компанию, добывающую 1 миллион баррелей нефти и природного газа в сутки».

Сообщив, что в соответствии с заключенным соглашением доля TPAO составит 15 %, Байрактар добавил: «Будет создан консорциум в составе ConocoPhillips, BP и «Турецкой нефтяной компании», и этот консорциум будет совместно работать над разработкой и добычей запасов, которые, по нашим оценкам, составляют около 3 миллиардов баррелей, а также над увеличением добычи в этом регионе».

Министр, подчеркнув, что данное соглашение имеет огромное значение для укрепления экономики страны, отметил, что «Турецкая нефтяная компания» будет реализовывать различные проекты и налаживать партнерские отношения с целью повышения своей активности на международной арене.

Проект охватывает месторождения Баба и Авана в Керкеке — одном из важнейших регионов добычи углеводородов в Ираке — а также месторождения Бай-Хасан, Джамбур и Хаббаз.

По оценкам, на первом этапе площадь, охваченная договором, содержит запасы углеводородов, эквивалентные более чем 3 миллиардам баррелей нефти. Также предполагается, что данный участок обладает значительным дополнительным потенциалом для разведки.

Эта инвестиция, имеющая международное значение, не только расширит производственный портфель TPAO, но и позволит компании применить свой технический потенциал, операционный опыт и способность к развитию международного партнерства в Киркуке — одном из ведущих регионов добычи углеводородов в мире.

Этот шаг, предпринятый в соответствии с концепцией полной энергетической независимости Турции, не только будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Турции и достижению долгосрочных энергетических целей Ирака, но и еще больше укрепит позиции TPAO в мировом энергетическом секторе.

Министр Байрактар провел встречи с иракскими министрами

Алпарслан Байрактар встретился в Анкаре с министром нефти Ирака Басимом Мухаммедом Худейром и министром электроэнергетики Ирака Али Саади Вехибом, входившими в состав делегации премьер-министра Ирака Зейди.

В своей публикации в социальной сети NSosyal, посвященной этой встрече, Байрактар отметил, что стороны подтвердили совместную приверженность делу полного использования существующей инфраструктуры энергетического сотрудничества между Турцией и Ираком.

«Мы уделили особое внимание конкретным проектам, которые укрепят наше сотрудничество, в первую очередь в сфере нефти, природного газа и линий электропередачи. Мы нацелены на дальнейшее углубление энергетического сотрудничества между нашими странами посредством совместных проектов, которые мы будем развивать на основе взаимной выгоды», — подчеркнул он.