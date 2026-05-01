Проект позволит транспортировать до 550 тыс. баррелей нефти в сутки

Трамп одобрил строительство нефтепровода на границе США и Канады Проект позволит транспортировать до 550 тыс. баррелей нефти в сутки

Президент США Дональд Трамп разрешил реализацию проекта трубопровода, который обеспечит транспортировку нефти и нефтепродуктов в приграничной зоне между США и Канадой.

Трамп подписал соответствующее президентское разрешение в Овальном кабинете.

Согласно информации, распространенной Белым домом, дано разрешение на строительство, подключение и эксплуатацию трубопровода для транспортировки нефти и нефтепродуктов на пограничной линии в округе Филлипс штата Монтана.

Разрешение охватывает проект, реализуемый компанией Bridger Pipeline Expansion LLC. Трубопровод позволит транспортировать через границу США и Канады сырую нефть, нафту, сжиженный нефтяной газ, жидкие углеводороды природного газа, авиационное топливо, бензин, керосин и дизельное топливо.

Власти США смогут при необходимости временно взять под контроль трубопровод по соображениям национальной безопасности.

По данным американских СМИ, пропускная способность трубопровода составит до 550 тыс. баррелей нефти в сутки.

Проекту предстоит получить экологические разрешения на уровне штата и федеральных органов, при этом экологические организации выступают против его реализации из-за риска утечек нефти.

Отмечается, что при работе на полной мощности трубопровод сможет транспортировать объемы, составляющие примерно две трети от пропускной способности проекта Keystone XL, отмененного при бывшем президенте США Джо Байдене.