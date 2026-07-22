Первые два года тарифы останутся нулевыми, после чего будут повышены до 100%, а затем — до 200%

Трамп объявил о поэтапном введении пошлин на импорт дженериков Первые два года тарифы останутся нулевыми, после чего будут повышены до 100%, а затем — до 200%

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух лет на импортируемые в страну лекарственные препараты-дженерики не будут распространяться таможенные пошлины, после чего тарифы будут поэтапно повышены.

Об этом американский лидер сообщил в публикации в социальных сетях.

По словам Трампа, с 1 августа ставка таможенной пошлины на все импортируемые в США дженерики сохранится на уровне 0% в течение двух лет.

По истечении этого срока пошлина будет повышена до 100% на один год, а затем — до 200%.

Трамп пояснил, что данная мера направлена на возвращение производства дженериков в Соединенные Штаты. Он отметил, что компании, которые в течение предоставленного периода не начнут инвестировать в строительство предприятий и закупку необходимого оборудования в США, столкнутся с санкциями.

Президент подчеркнул, что цель этой политики — «защитить американский народ».

При этом Трамп отметил, что действующая политика в отношении патентованных, брендовых и инновационных лекарственных препаратов останется без изменений.

«По всей территории США строятся производственные мощности для выпуска лекарств в масштабах, которых страна еще никогда не видела», — заявил Трамп.