Трамп объявил о поэтапном введении пошлин на импорт дженериков

Dilara Zengin Okay, Elmira Ekberova
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух лет на импортируемые в страну лекарственные препараты-дженерики не будут распространяться таможенные пошлины, после чего тарифы будут поэтапно повышены.
Об этом американский лидер сообщил в публикации в социальных сетях.
По словам Трампа, с 1 августа ставка таможенной пошлины на все импортируемые в США дженерики сохранится на уровне 0% в течение двух лет.
По истечении этого срока пошлина будет повышена до 100% на один год, а затем — до 200%.
Трамп пояснил, что данная мера направлена на возвращение производства дженериков в Соединенные Штаты. Он отметил, что компании, которые в течение предоставленного периода не начнут инвестировать в строительство предприятий и закупку необходимого оборудования в США, столкнутся с санкциями.
Президент подчеркнул, что цель этой политики — «защитить американский народ».
При этом Трамп отметил, что действующая политика в отношении патентованных, брендовых и инновационных лекарственных препаратов останется без изменений.
«По всей территории США строятся производственные мощности для выпуска лекарств в масштабах, которых страна еще никогда не видела», — заявил Трамп.