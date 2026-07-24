Торговые дипломаты Турции ведут работу в 115 странах для достижения рекордных показателей по экспорту Широкая сеть зарубежных представительств играет ключевую роль в интеграции турецких экспортеров в международные цепочки поставок

Турция продолжает укреплять свою зарубежную структуру, стремясь расширить географию присутствия на мировых рынках и установить новые экспортные рекорды. В настоящее время непрерывную работу в сфере «торговой дипломатии» ведут 235 торговых советников и атташе, работающих в 115 странах.

Согласно данным, собранным корреспондентом агентства «Анадолу», созданная Турцией «армия торговой дипломатии», призванная увеличить долю страны в мировой торговле и обеспечить достижение новых экспортных целей, действует на обширной территории по всему миру.

Зарубежные представительства Турции работают в 115 странах и 170 центрах. Три из них имеют статус постоянных представительств. Число торговых советников и атташе, активно работающих на местах, достигло 235 человек.

Географическое распределение зарубежной структуры

Наибольшее число торговых представителей сосредоточено в Европе, которая традиционно остается крупнейшим торговым партнером Турции. На европейский континент приходится 34% зарубежного кадрового состава: в 35 странах и 55 центрах работают 80 представителей.

Второе место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится 16% зарубежной структуры. Здесь в 16 странах и 26 центрах работают 38 представителей.

За ним следует Ближний Восток с долей 13%, где в 12 странах и 21 центре работают 32 представителя.

В странах Африки к югу от Сахары, на которые приходится 12%, в 26 странах и 26 центрах работают 28 представителей.

В Центральной Азии и на Южном Кавказе доля составляет 9%: в восьми странах и 13 центрах работают 21 представитель.

В Северной Америке, на которую приходится 6%, в двух странах и десяти центрах работают 14 представителей. В Южной Америке доля составляет 5%: в десяти странах и десяти центрах работают 11 представителей. В Северной Африке, на которую приходится 4%, в пяти странах и семи центрах работают девять представителей. В Австралии доля составляет 1%: в одной стране и двух центрах работают два представителя.

Поддержка «Стратегии дальних стран»

Эта широкая сеть представительств, действующая на глобальном уровне, напрямую способствует реализации турецкой «Стратегии дальних стран» и достижению целей по диверсификации рынков.

Торговые советники, работающие прежде всего в странах G20, на которые приходится около 80% мировой экономики и 75% глобальной торговли, а также на развивающихся и географически удаленных рынках, выполняют роль важнейшего связующего звена.

Они помогают турецким экспортерам интегрироваться в международные цепочки поставок и дистрибуции, а также преодолевать барьеры, возникающие на местных рынках.