В рамках рабочего визита главы казахстанского государства в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов

Токаев: Казахстан должен стать ключевым транспортно-логистическим хабом Евразии В рамках рабочего визита главы казахстанского государства в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов

Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества КНР, прошедшей в формате «круглого стола».

«Наши двусторонние связи поднялись на беспрецедентный уровень. Мы вместе вступили в новое «золотое тридцатилетие» казахско-китайских отношений. Есть все основания утверждать, что взаимодействие наших стран вышло на совершенно новый качественный уровень. Наши народы объединяют взаимное доверие, искренняя дружба и общность взглядов на будущее», – сказал Токаев, слова которого цитирует пресс-служба казахстанского лидера.

По его словам, высокий уровень политического доверия создает прочную основу для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8500 предприятий с участием китайского капитала», - подчеркнул президент.

Токаев также отметил символичность проведения встречи в Шанхае – одном из мировых центров науки и инноваций – накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

«Хотел бы особо остановиться на проекте Data Center Valley в городе Экибастузе. Это уникальная стратегическая инициатива нашей страны. Мы считаем, что данный проект станет ключевой опорой цифровой инфраструктуры Казахстана и всей Центральной Азии. Его главная цель – формирование платформы международного уровня для развития центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта. Инвесторам будут предоставлены полностью оборудованные площадки и современная инфраструктура», - сказал он.

Кроме того, президент Казахстана заявил о необходимости развивать цифровую логистику и перспективные транспортные коридоры.

«Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Это наша стратегическая цель. Сейчас по территории страны проходит 13 международных транспортных коридоров. Около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через Казахстан. За последние пятнадцать лет государство инвестировало более 35 миллиардов долларов в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Мы прокладываем новые железнодорожные линии и увеличиваем возможности транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту, или «Среднему коридору». В XXI веке недостаточно измерить конкурентоспособность транспортного коридора по качеству инфраструктуры. Успех таких проектов в настоящее время зависит, прежде всего, от скорости обмена данными, уровня цифровой интеграции и прозрачности логистики. Поэтому мы закладываем основу единой цифровой экосистемы в сфере международных грузовых перевозок. Главным проектом Казахстана в этой области является платформа Smart Cargo. Это единое цифровое окно, объединяющее таможенные, логистические и коммерческие услуги в общую цифровую среду. Главная цель – формирование единого цифрового транспортного пространства Евразии» , – подчеркнул Токаев.

Президент также обозначил перспективы сотрудничества в области освоения критически важных минералов. Он отметил, что Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам ряда стратегических ресурсов и намерен развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью совместно с международными партнерами.

Кроме того, Токаев затронул тему возможностей в сфере AgriTech, искусственного интеллекта и обеспечения пищевой безопасности.

«Чтобы быть конкурентоспособным в сельском хозяйстве, недостаточно полагаться только на природные ресурсы. В этой области очень важно, прежде всего, уметь эффективно использовать данные, искусственный интеллект и цифровые технологии. Казахстан два года подряд собирает по 27 миллионов тонн зерна. Это рекордный показатель, достигнутый благодаря применению современных технологий и эффективному управлению. В целом, мы интенсивно ведем работу по цифровизации сельского хозяйства», - отметил он.

Президент также рассказал о перспективах развития города Алатау, который создается по принципу Digital by Default.

«Город Алатау должен стать основной площадкой для реализации принципа Smart City, интеллектуальных транспортных, цифровых платежных систем, а также энергоэффективных объектов и передовой телекоммуникационной инфраструктуры. Город также должен стать одним из ведущих цифровых финансовых центров региона. С этой целью мы формируем современную систему правового регулирования для развития цифровых активов, технологий «токенизации», блокчейна и криптоиндустрии», - сказал он.

В завершение своего выступления глава казахстанского государства выразил уверенность в том, что Казахстан и Китай смогут вместе сформировать облик новой технологической эры в Евразии.

«Казахстан всегда готов обеспечивать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов. Мы гарантируем законодательную защиту инвестиций, предоставляем современную инфраструктуру и квалифицированные кадры, оказываем всестороннюю государственную поддержку. Наша цель – не просто привлечь капитал. Мы стремимся к совместной разработке новых технологий, созданию научно-исследовательских центров, формированию новых производственных цепочек и развитию человеческого капитала, который будет продвигать ориентир будущего – экономику знаний», – подытожил президент Казахстана.

Сообщается, что в рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена 17 подписанными коммерческими документами.

«В рамках рабочего визита главы государства в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов. Заключенные соглашения охватывают сферы искусственного интеллекта и цифровизации, транспортной инфраструктуры, финансов, агропромышленного комплекса, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей», - отметили в пресс-службе.