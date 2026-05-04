Токаев: искусственный интеллект становится стержнем новой глобальной экономики

Искусственный интеллект становится стержнем новой глобальной экономики, а большие данные – критически важным ресурсом.

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, которое прошло под его председательством в Алматы.

Как сообщила пресс-служба Акорды в понедельник, 4 мая, в своем выступлении глава государства отметил, что мир вступил в качественно новый этап технологической трансформации.

По его словам, происходящие изменения не идут ни в какое сравнение с индустриальными революциями XIX-XX веков по скорости и глубине преобразований, стирая границы между физической реальностью и цифровым пространством.

«Искусственный интеллект становится стержнем новой глобальной экономики, а большие данные – критически важным ресурсом. В этой связи Казахстан рассматривает развитие искусственного интеллекта как ключевое стратегическое направление. Наша цель – трансформировать Казахстан в современное цифровое государство», - отметил глава государства.

Токаев отметил, что Казахстан создал необходимую институциональную инфраструктуру, а теперь предстоит обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли экономики. «При этом мы будем руководствоваться принципом «технологической осмотрительности», оставаясь твердо приверженными национальным интересам, – заявил президент.

Переход на новый технологический уклад на основе ИИ требует объективной оценки ситуации

Касым-Жомарт Токаев полагает, что переход на новый технологический уклад на основе искусственного интеллекта требует объективной оценки текущей ситуации.

«Понятие «цифровая экономика» все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер. Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций»,- пояснил глава государства.

Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост, отметил президент.

Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП, поручил Глава государства.

ИИ создает «технологический отрыв» между развитыми и развивающимися экономиками

Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.

«Искусственный интеллект приводит к концентрации капитала и технологий в руках мировых лидеров, создавая «технологический отрыв», который невозможно преодолеть без своевременного и решительного регуляторного вмешательства. Для Казахстана это сигнал. Необходимо тщательно изучить текущую ситуацию, чтобы получить четкое представление и понимание наших возможностей в разработке реальных интеллектуальных решений»,- отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, следует согласиться с мнением экспертов, которые считают, что Казахстан столкнулся с классической «ловушкой среднего дохода», когда такие традиционные источники роста, как ресурсы и дешевая рабочая сила близки к исчерпанию, а новые еще в полной мере не сформированы и не запущены.

Без единой системы государственных данных искусственный интеллект останется неэффективным, подчеркнул Токаев, отметив необходимость трансформировать государственные сервисы в невидимую, но сверхэффективную операционную систему, которая устраняет избыточные бюрократические требования.

Глава государства указал, что, по данным Всемирного банка, цифровая экономика составляет уже более 15% мирового ВВП. Эти цифры свидетельствуют о принципиальном сдвиге, когда конкуренция сместилась с рынка товаров на рынки данных и стандартов.

«Эта трансформация пока только отчасти коснулась нашей страны. В прошлом месяце Казахстан сделал важный шаг в этом направлении, успешно запустив единую платформу таможенного оформления KEDEN. Теперь время оформления декларации составляет менее минуты, большая часть документов обрабатывается автоматически»,- отметил президент.

Глава государства также рассказал о создаваемой национальной логистической платформе Smart Cargo с прямым доступом к 127 источникам данных и запущенной платформой Smart Data Finance, которая агрегирует аналитические данные из 78 источников от мобильных переводов до авиаперелетов.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация экономики – требование времени. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты планируют переход на полностью безналичную экономику. Хороший пример показывает Китай, обрабатывающий через цифровые платформы транзакции на триллионы долларов.

«Казахстан тоже добился положительных результатов: доля безналичных платежей в стране превысила 80 процентов, наши финтех-компании, представленные здесь сегодня, демонстрируют впечатляющие возможности. Широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию, обеспечивая транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращая транзакционные издержки», – сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели.

Еще одним столпом цифровой экономики Президент назвал инфраструктуру. По его словам, это основа технологического суверенитета, сопоставимая по значимости с энергетикой и логистикой.

«В современном мире контроль над вычислительными мощностями, данными и каналами связи определяет уровень независимости государств. Для Казахстана принципиально важно формирование собственной инфраструктурной базы, способной обеспечить развитие искусственного интеллекта и облачных сервисов», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности. «Необходимо внедрять стандарты кибербезопасности непосредственно в архитектуру всех национальных технологических решений. Теперь защита персональных данных закреплена в Конституции», – подчеркнул президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан формирует благоприятную среду, призванную привлекать специалистов и инвестиции со всего мира. «Для позиционирования страны как наиболее комфортного регионального хаба упрощаются и полностью оцифровываются иммиграционные процедуры. Одним из ключевых инструментов здесь стало недавнее внедрение «Золотой визы», которая дает право на долгосрочное резидентство, а также всеобъемлющий пакет преференций, включая значительные налоговые послабления и освобождение от избыточной административной нагрузки. Обладатели «Золотой визы» и члены их семей получат беспрепятственный доступ к качественному образованию и медицине наравне с нашими гражданами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Для успешного применения ИИ необходимо внедрение датацентричной модели

Президент считает, что для успешного применения искусственного интеллекта необходимо внедрение датацентричной (ориентированной на данные) модели.

«Структурированные данные – это экономическая основа развития искусственного интеллекта, превращающего потенциал технологий в реальную производительность. И здесь именно язык выступает тем фундаментальным слоем, который связывает всю систему воедино. Требуется полноценная интеграция казахского языка в современные цифровые системы, чтобы четко структурировать данные и добиться масштабного внедрения инноваций», - заявил глава государства.

Правительству надо в кратчайшие сроки преобразовать все архивные и текущие данные в качественные датасеты, пригодные для обучения моделей искусственного интеллекта, отметил президент.

Обращаясь к участникам Совета, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на текущем этапе стратегическое значение искусственного интеллекта определяется не масштабами моделей, а их способностью к эффективной интеграции в реальный сектор экономики.

«Совет по развитию искусственного интеллекта является эффективной площадкой для выработки согласованных подходов и обмена лучшими практиками, прежде всего, в сфере реальной экономики и цифровых платформ. В этой связи считаю необходимым на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу», – отметил президент Казахстана.

В ходе заседания Совета также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта Жаслан Мадиев, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, генеральный директор Sinovation Ventures, 01.ai Ли Кай Фу, генеральный директор Cambrian Futures Олаф Дж. Грот, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, профессор Khalifa University of Science and Technology Меруан Дебба, лауреат премии Тьюринга Джон Хопкрофт, председатель исполнительного совета инициативы ООН «ИИ во благо» Эбтесам Аль Мазруи и генеральный директор Oxford Insights Ричард Стирлинг.

