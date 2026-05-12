Таджикистан и Китай подписали соглашения на сумму более $8 млрд По итогам встречи Рахмона с представителями китайских компаний подписано более 50 документов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с руководителями и представителями китайских компаний, в ходе которой стороны обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и запуск новых совместных проектов.

Как сообщила пресс-служба президента Таджикистана, по итогам встречи и переговоров между деловыми кругами двух стран было подписано более 50 документов о сотрудничестве. Они предусматривают привлечение в экономику Таджикистана свыше $8 млрд.

Рахмон назвал Китай надежным и ключевым партнером Таджикистана в экономическом развитии. Он отметил, что общий объем китайских инвестиций в таджикскую экономику достиг почти $6 млрд, из которых около $3,5 млрд составляют прямые инвестиции.

Президент также подчеркнул, что в Таджикистане действует более 700 компаний с китайским капиталом. По его словам, страна заинтересована в новых проектах в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, цифровизации, искусственного интеллекта и «зеленой» экономики.

Отдельное внимание на встрече было уделено гидроэнергетическому потенциалу Таджикистана, запасам полезных ископаемых, развитию транспортных коридоров, созданию логистических центров и переработке сельхозпродукции для дальнейшего экспорта.

Рахмон призвал китайский бизнес активнее участвовать в реализации инвестиционных проектов в Таджикистане, включая создание совместных предприятий и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

Часть соглашений была достигнута в рамках форума информационных технологий Tajik-China Digital Business Connect.