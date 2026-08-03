Совокупный доход Турции от туризма за первые шесть месяцев текущего года составил 25 млрд 746 млн долларов

С начала года туристы потратили на турецкую кухню почти $6 млрд Совокупный доход Турции от туризма за первые шесть месяцев текущего года составил 25 млрд 746 млн долларов

Иностранные туристы, посетившие Турцию, в период с января по июнь 2026 года потратили на питание 5,9 млрд долларов, что примерно на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные приводит Институт статистики Турции (TÜİK).

Согласно информации, совокупный доход Турции от туризма за первые шесть месяцев текущего года составил 25 млрд 746 млн долларов.

Наибольшую долю расходов иностранных гостей традиционно составили затраты на питание и напитки. В общей сложности туристы оставили в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания 5 млрд 904 млн 388 тыс. долларов. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 5 млрд 427 млн 718 тыс. долларов.

По данным TÜİK, второй по объему категорией расходов стали приобретение одежды и обуви. За первое полугодие иностранные туристы потратили на эти цели 2 млрд 196 млн 385 тыс. долларов.

Расходы на сувениры за рассматриваемый период составили 890 млн 164 тыс. долларов.

Доходы от расходов туристов на спорт, образование и культурные мероприятия составили 248 млн 992 тыс. долларов, а прочие расходы посетителей страны принесли турецкой экономике еще 617 млн 929 тыс. долларов.