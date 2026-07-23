Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман Аль Сауд подписали соглашение о мирном сотрудничестве в ядерной сфере

США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман Аль Сауд подписали соглашение о мирном сотрудничестве в ядерной сфере

Министерство энергетики США сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией в области мирного атома. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман Аль Сауд подписали соглашение о мирном сотрудничестве в ядерной сфере, известное как «Соглашение 123», а также сопутствующее двустороннее соглашение о гарантиях.

Эти два документа создают «правовую основу для многомиллиардного партнерства, рассчитанного на десятилетия», которое будет способствовать достижению ряда приоритетных экономических и стратегических целей, включая предотвращение распространения ядерного оружия, - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Соглашение 123» предоставит американским компаниям более широкий доступ к ядерной энергетической программе Саудовской Аравии. При этом соглашение поможет удовлетворить энергетические потребности королевства, одновременно принося выгоду американской промышленности, работникам и цепочкам поставок.



В министерстве также отметили, что соглашения будут способствовать укреплению безопасности США и региона за счет соблюдения стандартов ядерной безопасности, физической защиты и нераспространения ядерного оружия, а также усилят конкурентные преимущества США в сфере гражданских ядерных технологий.

Партнерство между двумя странами будет способствовать увеличению экспорта американских ядерных технологий, созданию высокооплачиваемых рабочих мест в США и долгосрочному экономическому росту, укреплению энергетической и национальной безопасности страны, усилению глобальных стандартов нераспространения ядерного оружия и углублению стратегического партнерства между США и Саудовской Аравией, - указали в американском ведомстве.

Сообщается, что соглашение будет представлено на рассмотрение Конгресса США.