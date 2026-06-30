В рамках этой меры разрешается приостановить взимание некоторых антидемпинговых и компенсационных пошлин на фосфатные удобрения

США временно отменят часть пошлин на фосфатные удобрения из Марокко В рамках этой меры разрешается приостановить взимание некоторых антидемпинговых и компенсационных пошлин на фосфатные удобрения

Президент США Дональд Трамп распорядился временно приостановить действие части пошлин на фосфатные удобрения из Марокко в целях укрепления продовольственной безопасности и поддержки внутреннего сельскохозяйственного производства.

Согласно заявлению Белого дома, опубликован президентский указ, направленный на содействие американским фермерам в обеспечении достаточного доступа к фосфатным удобрениям.

В документе объявляется чрезвычайная ситуация в связи с угрозами для стабильных поставок удобрений, необходимых для удовлетворения сельскохозяйственного спроса в США.

В рамках этой меры разрешается временно приостановить взимание некоторых антидемпинговых и компенсационных пошлин на фосфатные удобрения, импортируемые из Марокко, сроком на 8 месяцев либо до завершения объявленной чрезвычайной ситуации.

«Глобальные цепочки поставок фосфатных удобрений и сырья для производства удобрений, включая импорт этих товаров в США, в последние месяцы были нарушены по ряду причин, в том числе из-за конфликтов в регионах производства удобрений, а также торговых мер, принятых ведущими странами - производителями удобрений», - отмечается в заявлении.

В документе также подчеркивается, что производство фосфатных удобрений в США, с учетом экспорта, недостаточно для поддержки внутреннего агропродовольственного производства. При этом указывается, что правительство сотрудничает с частным сектором для наращивания внутренних мощностей по производству удобрений, однако потребуется время, прежде чем эти усилия приведут к заметному увеличению поставок.