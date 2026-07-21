США вводят 50-процентные пошлины на ряд импортируемых товаров из Канады Президент США Дональд Трамп подписал три отдельных указа, предусматривающих введение дополнительных 50-процентных пошлин на определенные товары канадского происхождения

Администрация США заявила о введении дополнительных таможенных пошлин в размере 50% на ряд товаров, импортируемых из Канады, обвинив Оттаву в «дискриминационной» политике в отношении американской продукции.

Как сообщили в Белом доме, президент США Дональд Трамп подписал три отдельных президентских указа, предусматривающих введение дополнительных 50-процентных пошлин на определенные товары канадского происхождения в соответствии с разделом 338 Закона о тарифах 1930 года.

В Балом доме заявили, что эта мера направлена на компенсацию ущерба и невыгодных условий, вызванных «дискриминационным отношением» Канады к американской торговле, а также на обеспечение равных условий конкуренции для критически важных экспортных товаров США, включая автомобили, алкогольную продукцию и молочные товары.

В вашингтонской администрации уточнили, что каждый из трех указов распространяется на различные группы канадских товаров. Под дополнительные пошлины подпадут самые разные виды продукции — от вина и хоккейных клюшек до цемента.

Новые тарифы будут применяться ко всем соответствующим товарам независимо от того, подпадают ли они под действие Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), - отмечается в сообщении.

При этом из-под действия новых пошлин выведены энергоносители, калийные удобрения (поташ), товары, уже облагаемые пошлинами в рамках раздела 232, а также отдельные категории продукции, включая рыбу и критически важные полезные ископаемые.

Новые пошлины вступит в силу 19 августа

Сообщается, что новые пошлины вступят в силу через 30 дней после подписания президентских указов — 19 августа.

В качестве обоснования решения в Белом доме указали, что Канада применяет тарифы и квоты в отношении автомобилей, импортируемых из США, тогда как к аналогичной продукции из других стран такие меры не применяются.

По данным администрации США, в период с апреля 2025 года по март 2026 года импорт автомобилей из США в Канаду сократился примерно на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024–2025 годов.

Кроме того, отмечается, что большинство канадских провинций и территорий прекратили закупку, дистрибуцию и розничную продажу алкогольной продукции американского производства. В результате за период с марта 2025 года по февраль 2026 года импорт американского алкоголя в Канаду снизился примерно на 81% в годовом выражении, - сообщили в Белом доме.

«Сложная и протекционистская» система регулирования рынка молочной продукции в Канаде стала одной из причин введения новых пошлин, - добавили в администрации.