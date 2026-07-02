Суд, базирующийся в Люксембурге, отклонил жалобу компании Google и ее материнской компании Alphabet на решение Европейского суда общей юрисдикции, вынесенное в 2022 году

Суд ЕС утвердил штраф Google в размере 4,1 млрд евро по делу о нарушении конкуренции Суд, базирующийся в Люксембурге, отклонил жалобу компании Google и ее материнской компании Alphabet на решение Европейского суда общей юрисдикции, вынесенное в 2022 году

Суд Европейского союза отклонил апелляцию Google на решение о штрафе в размере 4,1 млрд евро, наложенном за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильной операционной системы Android.

Суд ЕС, базирующийся в Люксембурге, отклонил жалобу компании Google и ее материнской компании Alphabet на решение Европейского суда общей юрисдикции, вынесенное в 2022 году.

В постановлении суда говорится, что штраф, наложенный на Google за злоупотребление доминирующим положением в связи с операционной системой Android, соответствует законодательству ЕС. Апелляционная жалоба Google и Alphabet была отклонена, в результате чего штраф в размере 4,1 млрд евро вступил в окончательную силу.

В 2018 году Европейская комиссия пришла к выводу, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением, обязывая производителей мобильных устройств, работающих на Android, в соответствии с условиями договоров и лицензионных соглашений предварительно устанавливать на устройства поисковую систему Google Search и браузер Chrome. По итогам расследования Еврокомиссия наложила на компанию рекордный на тот момент штраф в размере 4,34 млрд евро.

В 2022 году Европейский суд общей юрисдикции частично отменил отдельные выводы Европейской комиссии, однако подтвердил факт нарушения Google правил конкуренции, снизив размер штрафа до 4,1 млрд евро.

Последним решением Суд ЕС признал выводы суда общей юрисдикции правомерными и постановил сохранить штраф в пересмотренном размере — 4,1 млрд евро.