Судоходство в Ормузском проливе может вернуться к довоенному уровню через несколько месяцев Через Ормузский пролив прошли 5 торговых судов 10 июня, 4 — 11 июня, 7 — 12 июня, 1 — 13 июня и 5 — 14 июня.

После достижения договоренности между США и Ираном неопределенность вокруг возобновления судоходства через Ормузский пролив сохраняется. Ожидается, что движение судов будет восстанавливаться постепенно, а возвращение к нормальному уровню трафика может занять несколько месяцев.

Война, начавшаяся 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану, завершилась соглашением по итогам переговоров. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран достигли договоренности, а военные операции на всех направлениях, включая Ливан, немедленно и окончательно прекращены.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках достигнутых договоренностей Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства 19 июня, а большая часть мин в регионе будет обезврежена.

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), до начала войны через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем около 130 торговых судов. После начала конфликта 28 февраля среднесуточный объем судоходства в проливе сократился более чем на 90%, а в отдельные дни через него проходило лишь одно судно.

По данным аналитической компании Kpler, собранным корреспондентом АА, через Ормузский пролив прошли 5 торговых судов 10 июня, 4 — 11 июня, 7 — 12 июня, 1 — 13 июня и 5 — 14 июня.

Одним из последних судов, прошедших пролив 14 июня, стал танкер Disha под флагом Мальты, перевозивший 132 тысячи кубометров сжиженного природного газа из Катара в Индию.

После объявления о достижении соглашения между США и Ираном в первые часы 15 июня заметного оживления судоходства в Ормузском проливе не произошло. За день через пролив прошли лишь три торговых судна.

Сухогруз Kaiser под флагом Сент-Китс и Невис с грузом около 27 тысяч тонн проследовал из иракского порта Умм-Каср в Оман, воспользовавшись так называемым «иранским маршрутом», проходящим через территориальные воды Ирана.

Нефтяной танкер Argo Maris под флагом Гондураса вышел из иранского порта Бендер-Аббас с грузом нефтепродуктов объемом 6,7 тысячи тонн и также пересек Ормузский пролив по иранскому маршруту. Пункт назначения судна неизвестен.

15 июня через пролив прошло и грузовое судно Momentum Phonix под флагом Сьерра-Леоне, перевозившее около 11,5 тысячи тонн стали из Омана в Иран.

Несмотря на соглашение между США и Ираном, неопределенность в отношении возобновления судоходства через Ормузский пролив сохраняется. Представители отрасли отмечают, что ситуация остается крайне хрупкой, а возвращение трафика к довоенному уровню может занять продолжительное время.

По данным Балтийского и международного морского совета (BIMCO), угроза мин в регионе по-прежнему вызывает серьезные опасения, а уровень безопасности остается «рискованным».

Британская организация по морской торговле также предупреждает, что уровень угроз для судоходства в Ормузском проливе остается «критическим».

В настоящее время в Персидском заливе около 500 торговых судов ожидают возможности пройти через пролив.

После более чем 100-дневного перерыва в первую очередь ожидается пропуск скопившихся судов. Предполагается, что в течение 30 дней объем перевозок сможет восстановиться лишь до 50% от довоенного уровня.

Если реализация соглашения между США и Ираном пройдет без осложнений, то 118 танкеров, уже находящихся в Персидском заливе с грузом на борту, станут первыми судами, которые пройдут через пролив в течение ближайших 10–15 дней. Ожидается, что к концу месяца число проходящих через пролив судов увеличится примерно с 15 до 40 в сутки, причем около 60% из них составят танкеры.

После прохождения скопившихся судов ключевым фактором восстановления нормальной работы Ормузского пролива станет скорость возвращения новых судов в Персидский залив. Ожидается, что судоходные компании будут действовать осторожно, а возвращение к прежним объемам перевозок будет происходить постепенно.

По оценкам экспертов, к концу первого месяца количество танкеров, ежедневно входящих в Персидский залив, может достичь 12, что все еще примерно на 50% ниже довоенных показателей.

Руководитель отдела морских рисков и соблюдения нормативных требований Kpler Димитрис Ампацидис отметил, что, по их оценкам, в Персидском заливе находятся около 500 торговых судов.

«Даже если считать, что пролив вновь открыт, это не означает немедленного возвращения трафика к нормальному уровню. Суднам, ожидающим в регионе, потребуется время, чтобы покинуть его, завершить рейсы и, вероятно, вернуться за новым грузом. Этот процесс может занять около двух-трех месяцев. Возвращение некоторых районов Ближнего Востока к довоенным объемам производства и экспорта может потребовать еще больше времени в зависимости от страны и операционных условий», — сказал он.

По словам Ампацидиса, быстрое восстановление торгового судоходства через Ормузский пролив имеет важное политическое и экономическое значение, однако сама система морских перевозок будет возвращаться к нормальной работе постепенно.