Судан ставит целью активизировать и укрепить энергетическое взаимодействие с Турцией Министр энергетики и нефти Судана рассказал «Анадолу» о перспективах сотрудничества с Турцией

Власти Судана заявили о намерении активизировать и развивать энергетическое сотрудничество с Турцией в процессе восстановления страны.

В ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Судана Камилем Идрисом в Анкаре состоялось обсуждение как двусторонних вопросов, так и актуальных региональных и глобальные тем. Глава турецкого государства заявил, что отношения между двумя странами планируется вывести на более высокий уровень с посредством как уже предпринятых шагов, так и решений, которые будут реализованы в будущем.

В рамках визита суданской делегации министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар встретился с министром горнодобывающей промышленности Судана Нур аль-Даимом Мухаммедом Ахмедом Тахой и министром энергетики и нефти Судана Аль-Мутасимом Ибрагимом Ахмедом.

На встрече были рассмотрены возможности развития сотрудничества в горнодобывающей отрасли, а также потенциальные совместные проекты в электроэнергетическом секторе и в области разведки и добычи нефти. Байрактар заявил, что Турция продолжит поддерживать энергетическую и инфраструктурную трансформацию Судана.

Министр энергетики и нефти Судана Ахмед заявил «Анадолу», что до начала конфликта сотрудничество Судана с Турцией охватывало все сферы энергетики и природных ресурсов. «Теперь мы стремимся возобновить сотрудничество, вернуть его в прежнее русло, а затем развивать и укреплять его», - сказал глава ведомства.

Ахмед заявил о стремлении Судана развивать сотрудничество во всех сферах энергетики.

«Рассматриваем энергетику, электроэнергетику, горнодобывающую промышленность, нефть и природный газ, а также все области возобновляемой энергии. У нас есть меморандумы о взаимопонимании и соглашения. Мы достигли договоренностей как на уровне компаний, так и на уровне правительств»,- отметил он, добавив, что ожидает прибытия в Судан делегации от правительства Турции и Министерства энергетики через несколько месяцев.

Таким образом, по словам министра, удастся фактически приступить к реализации соглашений.

Он также заявил, что хотел бы видеть Турцию в нефтегазовом секторе. «Мы предложили Турции принять участие в нефтегазовом секторе — как на действующих месторождениях, так и на новых участках, перспективных для инвестиций. Мы хотим, чтобы турецкие компании пришли на уже разрабатываемые месторождения, вложили средства и нарастили объемы добычи. Мы также пригласили их инвестировать в новые месторождения»,- пояснил министр.

Ахмед подчеркнул, что из-за войны инфраструктура страны серьезно пострадала, и необходимо восстанавливать инфраструктуру производства, передачи и распределения энергии. Он также отметил, что в этих целях некоторые компоненты энергетической инфраструктуры уже закупаются в Турции.

Глава ведомства обратил внимание на «исторические» и «дружественные» отношения между двумя странами. «Мы хотим развивать эти отношения. Призываем турецких инвесторов, которые покинули страну из-за конфликтов, вернуться. Сейчас мы восстанавливаемся и отстраиваем нашу страну заново. Готовы предоставить им все необходимые удобства, обеспечить защиту и безопасность. Регионы постепенно движутся к миру. Открываются огромные возможности. Мы особенно заинтересованы в турецких инвесторах», - подчеркнул он.

Ахмед добавил, что поддержка Турции в адрес Судана «не остается на словах, а находит конкретное воплощение».

Судан открыт для инвесторов из Турции



Советник премьер-министра Судана Хусейн аль-Хафьян, в свою очередь, заявил, что Судан, имеющий выход к Красному морю, занимает стратегическое положение благодаря близости к средиземноморскому Египту и соседским связям в Африке.

«Мы находимся в исключительно выгодном стратегическом положении, которое рассматриваем как энергетический коридор»,- отметил он.

Аль-Хафьян сказал, что между Турцией и Суданом на протяжении многих лет существует сильная политическая воля.

«Недостающим звеном является реализация. У нас есть множество соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании. Однако их реализация не находится на желаемом уровне. Поэтому на этот раз мы разработали комплексный метод работы для сотрудничества именно с Турцией»,- отметил он.

Основная идея, по словам советника главы премьер-министра, заключается в том, чтобы создать исполнительный комитет с участием обеих сторон — из Судана и Турции. «Этот комитет будет следить за реализацией проектов и обеспечивать, чтобы наши слова и письменные договорённости превращались в конкретные действия. Теперь дело не в словах, а в конкретных действиях и крупных проектах, которые принесут пользу обеим странам», - пояснил он.

Аль-Хафьян заявил, что Судан открыт для турецких инвесторов. «Наш посыл таков: Судан открыт для вас. Наши сердца и умы… Мы приглашаем инвесторов в Судан с открытыми сердцами и распростертыми объятиями»,- добавил он.​​​​​​​

