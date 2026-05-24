Спецпредставитель Турции назвал открытие дороги Ахалкалаки-Карс новым шагом в нормализации с Арменией

Открытие железной дороги Ахалкалаки-Карс для экспорта из Армении и импорта в Армению является новым шагом в сфере торговли в рамках процесса нормализации между двумя странами.

Об этом специальный представитель Турции по процессу нормализации с Арменией, отставной посол Сердар Кылыч написал в социальной сети американской компании Х.

Так Кылыч прокомментировал публикацию премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соцсети об открытии железной дороги Ахалкалаки-Карс для внешней торговли Армении.

Посол отметил, что это новый шаг в сфере прямой торговли в рамках процесса нормализации между Турцией и Арменией. «Желаю, чтобы этот новый шаг, который также будет способствовать развитию четырехстороннего сотрудничества между Турцией, Арменией, Азербайджаном и Грузией и внесет важный вклад в региональный мир и стабильность, принес благо всем странам»,- добавил он.

Пашинян сообщил об открытии железной дороги Ахалкалаки-Карс

Ахалкалаки-Карская железная дорога теперь открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале в воскресенье, 24 мая.

«Рад объявить, что железная дорога Ахалкалак-Карс, как и железная дорога Азербайджана, уже открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению», - заявил глава Кабмина Армении.

Пашинян отметил, что это большое событие в экономической жизни страны. «Благодарю партнеров из Турции и Грузии. Сегодня у Армении есть железнодорожное сообщение с Россией через территории Грузии и Азербайджана, а также с Китаем — через территорию России и Казахстана. Теперь также через территорию Грузии и Турции — железнодорожное сообщение с Европейским союзом», - отметил он.

В перспективе, по словам Пашиняна, ожидается открытие железных дорог Армения-Турция, Армения-Азербайджан, а затем Армения-Иран через Нахчыван.