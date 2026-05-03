Семь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки Следующее заседание министров семи стран намечено на седьмое июня

Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Семь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных коррективах в апреле и ноябре 2023 года, а именно Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, провели 3 мая 2026 года виртуальную встречу для оценки глобальной рыночной конъюнктуры и перспектив, сообщили в ОПЕК в воскресенье, 3 мая.

«Руководствуясь коллективной приверженностью поддержанию стабильности нефтяного рынка, семь стран-участниц приняли решение осуществить корректировку добычи в размере 188 тыс. баррелей в сутки сверх дополнительных добровольных корректировок, объявленных в апреле 2023 года», - следует из текста заявления. Данная корректировка будет реализована в июне 2026 года, отметили в ОПЕК.

Сообщается, что дополнительные добровольные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть частично или полностью возвращены в зависимости от изменения рыночных условий и постепенно.

«Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия и, в рамках своих постоянных усилий по поддержанию стабильности рынка, вновь подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости для увеличения, приостановки или отмены поэтапного свертывания добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее реализованных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года»,- заявили в организации.

Семь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит возможность странам-участницам ускорить процесс компенсации. Семь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, контроль за которыми будет осуществляться Совместным министерским мониторинговым комитетом (СММК). Они также подтвердили намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года.

Следующая встреча семи стран состоится 7 июня 2026 года.