Глава Торговой палаты Стамбула (İTO) Шекиб Авдагич отметил, что саммит демонстрирует стратегическую и центральную роль, которую Турция приобрела в архитектуре безопасности и экономики Европы

Саммит НАТО в Анкаре соберет страны с совокупной экономикой в $70 трлн Глава Торговой палаты Стамбула (İTO) Шекиб Авдагич отметил, что саммит демонстрирует стратегическую и центральную роль, которую Турция приобрела в архитектуре безопасности и экономики Европы

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет 7-8 июля в столице Турции Анкаре, соберутся представители более чем 40 стран с совокупным объемом экономики около 70 трлн долларов. Об этом в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» сказал председатель Торговой палаты Стамбула (İTO) Шекиб Авдагич.

Авдагич отметил, что Форум оборонной промышленности (NSDIF26), который пройдет в первый день саммита НАТО, будет способствовать превращению экосистемы оборонной промышленности Турции в один из ключевых центров глобального сотрудничества в этой сфере.

Авдагич напомнил о высказывании генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что масштаб представленного в рамках саммита экономического потенциала примерно в 2,5 раза превышает объем экономики США, оцениваемой в 30 трлн долларов.

«Саммит НАТО в Анкаре демонстрирует стратегическую и центральную роль, которую Турция приобрела в архитектуре безопасности и экономики Европы благодаря успехам, достигнутым страной за последние 20 лет в области оборонной промышленности», — сказал он.

По словам главы Торговой палаты Стамбула, Форум оборонной промышленности саммита НАТО, являющийся ведущей площадкой Альянса в сфере трансатлантического оборонного производства, инвестиций и инноваций, имеет особое значение и для Турции.

Авдагич отметил, что упоминание генеральным секретарем НАТО Марком Рютте около 3 тыс. Турецких оборонных компаний, работающих по всему пространству НАТО, также свидетельствует о потенциале турецкого оборонно-промышленного комплекса.

Собеседник агентства также коснулся деятельности технопарка Teknopark İstanbul.​​​​​​​«Мы гордимся тем, что с 2010 года совместно с Управлением оборонной промышленности Турции вносим вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и развитие передовых технологий посредством Teknopark İstanbul. Сегодня здесь сотни компаний, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, и тысячи инженеров формируют настоящее и будущее турецкой оборонной промышленности. Торговая палата Стамбула и впредь будет поддерживать все звенья цепочки оборонной промышленности»,-резюмировал он.