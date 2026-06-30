Уровень безработицы в Турции в мае текущего года составил 8,2%

Рынок труда Турции сохранил стабильность Уровень безработицы в Турции в мае текущего года составил 8,2%

Уровень безработицы в Турции в мае текущего года остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8,2%. Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TÜİK) за май.

Согласно данным TÜİK, число безработных в возрасте 15 лет и старше в мае увеличилось на 9 тыс. человек по сравнению с апрелем и достигло 2 млн 883 тыс. человек. При этом уровень безработицы остался на отметке 8,2%.

Уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

При этом уровень безработицы среди мужчин составил 7%, среди женщин — 10,5%.

Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет уровень безработицы в мае вырос на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем - до 14,8%. В этой возрастной группе безработица среди мужчин составила 11,2%, а среди женщин — 21,8%.

TÜİK также представил показатели по безработице с учетом сезонных факторов за отдельные месяцы периода 2024–2026 годов: