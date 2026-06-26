В Россельхознадзоре заявили о работе с армянской стороной с целью обеспечения безопасности рыбы и рыбной продукции, которая предназначена для поставки на российский рынок

РФ полностью приостановила импорт рыбной продукции из Армении В Россельхознадзоре заявили о работе с армянской стороной с целью обеспечения безопасности рыбы и рыбной продукции, которая предназначена для поставки на российский рынок

Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух армянских предприятий до устранения ими ранее выявленных нарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

В ведомстве напомнили, что ранее по результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции - ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс». В отношении указанных предприятий был введен режим усиленного лабораторного контроля. «Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий», - сообщили в Россельхознадзоре.

Таким образом, приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении.

В Россельхознадзоре заявили о работе с армянской стороной с целью обеспечения безопасности рыбы и рыбной продукции, которая предназначена для поставки на российский рынок.



В конце мая и начале июня Россельхознадзор ввел ограничения на поставки из Армении ряда товаров, включая алкогольную продукцию, овощи, фрукты и минеральную воду. Со 2 июня ведомство также обратилось к армянской стороне с просьбой временно прекратить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенных для экспорта в Россию.