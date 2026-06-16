«Межправительственное соглашение является основополагающим документом для установления полноформатного взаимодействия между двумя странами в атомной сфере», - «Росатом»

РФ и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергии «Межправительственное соглашение является основополагающим документом для установления полноформатного взаимодействия между двумя странами в атомной сфере», - «Росатом»

Россия и Лаос подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации «Росатом».

Документ подписали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит.

«Межправительственное соглашение является основополагающим документом для установления полноформатного взаимодействия между двумя странами в атомной сфере. Его подписание позволит начать проработку проекта сооружения АЭС российского дизайна на территории Лаоса», - следует из сообщения.

Отмечается, что на первом этапе предлагается провести предварительное технико-экономическое обоснование интеграции АЭС в энергосистему страны.



«Исследование позволит определить конфигурацию проекта и потенциальные регионы размещения станции, что даст лаосской стороне возможность принять обоснованное решение о программе развития атомной энергетики», - добавили в «Росатоме».