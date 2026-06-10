За первый квартал 2026 года Россия поставила на рынки стран ЕАЭС около 3,6 млн тонн продукции АПК на сумму более 2,3 млрд долларов, - «Агроэкспорт»

РФ в I квартале года экспортировала рекордный объем продукции АПК в страны ЕАЭС За первый квартал 2026 года Россия поставила на рынки стран ЕАЭС около 3,6 млн тонн продукции АПК на сумму более 2,3 млрд долларов, - «Агроэкспорт»

Россия по итогам I квартала 2026 года экспортировала рекордный объем продукции агропромышленного комплекса (АПК) в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

«Согласно оценкам экспертов, за первый квартал 2026 года Россия поставила на рынки стран ЕАЭС около 3,6 млн тонн продукции АПК на сумму более 2,3 млрд долларов США. Годом ранее за первые три месяца экспорт составил почти 2,8 млн тонн на сумму порядка 1,9 млрд долларов США. Таким образом, объем поставок вырос на 28% в натуральном выражении и на 22% - в стоимостном», - говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас фиксируется рекордный объем поставок продукции АПК в страны ЕАЭС за первый квартал календарного года как в натуральном, так и в денежном выражении. Предыдущий максимум в физическом выражении был достигнут в 2023 году - чуть более 3,4 млн тонн, а в денежном в 2025 году - около 1,9 млрд долларов.



Сообщается, что в первом квартале 2026 года поставки в Казахстан превысили 2,3 млн тонн, в Беларусь они составили около 890 тыс. тонн, в Кыргызстан - превысили 220 тыс. тонн, а в Армению - 90 тыс. тонн.