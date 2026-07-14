Положительная динамика обеспечена за счет увеличения темпов роста в реальном секторе с 4% до 5,1%, - сообщили в Министерстве национальной экономики

Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия года составил 4,1% Положительная динамика обеспечена за счет увеличения темпов роста в реальном секторе с 4% до 5,1%, - сообщили в Министерстве национальной экономики

Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия текущего года составил 4,1%, ускорившись на 0,4 процентных пункта по сравнению с показателями января-мая. Об этом заявил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства.

По его словам, положительная динамика обеспечена за счет увеличения темпов роста в реальном секторе с 4% до 5,1%, тогда как в сфере услуг также сохраняется устойчивый рост, где объем увеличился на 3,5%.

Основным драйвером развития экономики остается ненефтяной сектор, темпы роста которого в текущем году стабильно превышают 5%. Среди отраслей наиболее высокие показатели демонстрируют строительство, обрабатывающая промышленность, услуги транспорта и торговля, чей совокупный вклад в рост ВВП составляет около 85%. Кроме того, положительная динамика сохраняется в сельском хозяйстве и услугах связи, отметил министр.

«Драйвером роста продолжают оставаться инвестиции. В первом полугодии инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн тенге и выросли на 9,6%. В том числе частные инвестиции увеличились на 21,4%. Меняется и сама структура инвестиций в основной капитал – доля частных инвестиций достигла 87%. Наиболее значимый рост отмечен в сфере информации и связи – в 2,3 раза, строительстве – на 38,7%, обрабатывающей промышленности – на 33,3%, сельском хозяйстве – на 24,6%, а также в сфере транспорта – на 11,6%. Высокая инвестиционная активность фиксируется в областях Улытау и Абай, Жамбылской и Туркестанской областях», — подчеркнул Жумангарин.

По данным министра, во внешнеторговом обороте за январь-май текущего года показатели составили 56,3 млрд доллара. Экспорт товаров достиг 30,4 млрд доллара, в том числе экспорт обработанных товаров составил 11,8 млрд доллара.

Отмечается, что импорт зафиксирован на уровне 26 млрд долларов. Таким образом, республика сохраняет положительный торговый баланс, который превысил 4,4 млрд доллара.

Также отмечается, что предпринимательская деятельность в стране демонстрирует устойчивость к внешним и внутренним изменениям. По данным КГД, в первом полугодии общее количество субъектов предпринимательства составило 2,9 млн, что на 499 тыс., или на 20,4%, больше по сравнению с началом 2026 года. Число самозанятых лиц составило 689 тыс. субъектов. Совокупная численность ИП и самозанятых выросла с 1,9 млн до 2,4 млн, количество юридических лиц – с 579 756 до 587 117.

Доля МСП в ВВП страны увеличилась с 33,5% в 2021 года до 40,9% по итогам 2025 года. Валовая добавленная стоимость (ВДС) на одного занятого в экономике остается положительной. В первом квартале 2026 года рост ВДС зафиксирован в большинстве отраслей, из которых наибольшие показатели пришлись на обрабатывающую промышленность – 25,7%, транспорт и складирование – 19,6%, строительство – 19,1%.



Более 60% зарегистрированных субъектов МСП сосредоточено в торговле, сельском хозяйстве и сфере прочих услуг. Доля действующих субъектов МСП в общем числе зарегистрированных за период 2020-2025 годов возросла с 84,3% до 92,2%. На модели ведения бизнеса активно влияют процессы цифровизации и электронной коммерции.

По итогам первого квартала 2026 года общая занятость в экономике составила 9,4 млн человек, при этом непосредственно в сфере МСП на 1 января 2026 года занято 4,5 млн человек.

«В прошлом году была проведена масштабная налоговая реформа, направленная на укрепление доходной базы бюджета и обеспечение фискальной устойчивости. Уже сегодня мы наблюдаем положительные результаты. В первом полугодии доходы государственного бюджета увеличились почти на 16%. Особо стоит отметить динамику поступлений по НДС – доходы от него выросли почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная работа находится на постоянном контроле», - добавил Жумангарин.