Фактические расходы федерального бюджета по итогам 2026 года могут составить 45,11 трлн рублей

Россия увеличила план федеральных расходов на 2026 год на 1 трлн рублей Фактические расходы федерального бюджета по итогам 2026 года могут составить 45,11 трлн рублей

Фактические расходы федерального бюджета по итогам 2026 года могут составить 45,11 трлн рублей по сравнению с 44,07 трлн рублей, заложенными в законе на 2026 год. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сервиса «Электронный бюджет».

Отмечается, что прогноз по доходам остается прежним - 40,283 трлн рублей. Исходя из этого, планируемый дефицит составляет 4,828 трлн рублей.

Законом о федеральном бюджете на текущий год дефицит предусмотрен на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

В начале июня министр финансов Антон Силуанов сообщал, что параметры федерального бюджета на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом. При этом конкретные оценки возможного превышения пока не озвучивались.

В январе-июне бюджет, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей, или 2,5% ВВП.

Бюджетные расходы страны значительно выросли в последние годы, в частности, за счет инвестиций в оборонную промышленность.