Россия продлила запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов Запрет распространяется не только на отходы, но и на металлы, плакированные драгоценными металлами

Россия еще на шесть месяцев продлила временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Как сообщила пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале в понедельник, 18 мая, ограничения будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года.

Согласно сообщению, запрет распространяется не только на отходы и лом драгоценных металлов, но и на металлы, плакированные драгоценными металлами.

Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются главным образом для извлечения драгоценных металлов. В правительстве отметили, что эти материалы имеют важное значение для внутреннего рынка страны.

При этом, как и ранее, ограничения не будут касаться вывоза катодной сурьмы в слитках. Исключение также предусмотрено для проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, которые вывозятся аффинажными организациями.

В правительстве уточнили, что масса одной такой пробы не должна превышать 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества партий по внешнеторговому контракту.

Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России действует с декабря 2024 года. Первоначально ограничение было введено на период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, после чего неоднократно продлевалось. Ранее в правительстве РФ отмечали, что эта мера позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и обеспечить внутренний рынок сырьём для извлечения драгоценных металлов.