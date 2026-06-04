«Баланс между обороной и атакой должен быть и должен сдвигаться все больше в атакующую сторону, - Максим Орешкин

Россия намерена перейти от обороны к атаке в ответ на западные санкции «Баланс между обороной и атакой должен быть и должен сдвигаться все больше в атакующую сторону, - Максим Орешкин

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций, так как нынешние изменения носят фундаментальный глобальный характер. Об это этом Орешкин заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которое происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир», - сказал замруководителя администрации президента РФ, слова которого приводят российские СМИ.

Орешкин отметил, что «мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет».

«Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое», - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, не пора ли изменить парадигму ответов на санкции западных стран, уходя от реактивной модели в пользу опережающей.

По его словам, от оборонительной модели, которая была в 2022-2023 годах, Россия постепенно переходит к более сбалансированной игре. «Баланс между обороной и атакой должен быть и должен сдвигаться все больше в атакующую сторону... Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке, более того, нужно играть на площадке других стран», - добавил он.