«В 2025 году по СМП перевезено 37 млн тонн грузов, установлен рекорд транзитных перевозок - 3,2 млн тонн. За 10 лет грузопоток вырос почти в 10 раз», - глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

Россия: Грузопоток по Северному морскому пути за 5 месяцев года вырос на 13% «В 2025 году по СМП перевезено 37 млн тонн грузов, установлен рекорд транзитных перевозок - 3,2 млн тонн. За 10 лет грузопоток вырос почти в 10 раз», - глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) по итогам первых пяти месяцев 2026 года составил 14,5 млн тонн, что на 13 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на итоговом заседании коллегии по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«В 2025 году по СМП перевезено 37 млн тонн грузов, установлен рекорд транзитных перевозок - 3,2 млн тонн. За 10 лет грузопоток вырос почти в 10 раз. За первые пять месяцев текущего года перевезено 14,4 млн тонн - рост составил 13%. В соответствии с планом уже построены два атомных ледокола, шесть судов аварийно-спасательного флота, модернизированы два судна гидрографического флота, запущены четыре спутника», - сказал Чекунков, слова которого приводят российские СМИ.

По его словам, научный институт Востокгосплан разрабатывает комплексный проект развития Трансарктического транспортного коридора, который будет представлен президенту России в этом году.

Чекунков подчеркнул, что Арктика содержит запасы мирового уровня углеводородов, стратегических металлов и удобрений.

«Исторически через Арктику проходит самая короткая траектория полета межконтинентальных ракет. Поэтому, кто контролирует Арктику, тот контролирует самый короткий путь к победе в случае Судного дня», - сказал министр.

«За прошедшие пять лет геополитическая обстановка претерпела большие изменения. По поручению президента мы разработали и внесли проект актуализированного объединенного документа - стратегию развития Арктики до 2050 года», - добавил он.