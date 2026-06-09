В мае «Сбер» заработал 169,4 млрд рублей чистой прибыли, показав рост на 20,5% в годовом исчислении

Российский «Сбер» за 5 месяцев увеличил прибыль на 21,1% В мае «Сбер» заработал 169,4 млрд рублей чистой прибыли, показав рост на 20,5% в годовом исчислении

Чистая прибыль российского банка «Сбер» за первые пять месяцев текущего года увеличилась на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 827,2 млрд рублей (около 10,5 млрд долларов). Об этом говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

При этом в мае «Сбер» заработал 169,4 млрд рублей чистой прибыли, показав рост на 20,5% в годовом исчислении.

Между тем рентабельность капитала в мае составила 22,1%, а в январе- мае - 23,2%.

Кроме того, сообщается, что чистые процентные доходы кредитной организации увеличились на 24,8% в годовом исчислении, до 1,48 трлн рублей, на фоне увеличения объема работающих активов.

В «Сбере» отметили, что системное внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет автоматизировать ключевые процессы банка и повышать производительность труда.

Прошлый год банк завершил с ростом чистой прибыли на 8% - до 1,7 трлн рублей.